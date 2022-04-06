"أسلوب لجنة الاحتراف مع الهلال مكشوف مثير للسخرية!"

علق الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية، على ما يدور بين لجنة الاحتراف ونادي الهلال، بخصوص قضية محمد كنو لاعب وسط الزعيم خلال الفترة الحالية.

كنو قام بتجديد عقده خلال شهر يناير الماضي، بعد دخوله الفترة الحرة بأيام قليلة، وبعدها أصدر النصر بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله على امتلاكه لعقد بتوقيع اللاعب، وتمسكه باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقوقه الأدبية والمالية.

ما هي آخر تطورات قضية كنو ونادي الهلال؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، على أن لجنة فض المنازعات خاطبت الهلال للرد على شكوى النصر بحقه، فكان الرد صادمًا وهو الامتناع عن الإجابة لعدم اختصاص اللجنة ببحث القضية حاليًا، والتأكيد على أن لجنة الاحتراف هي المخولة بالحديث والسؤال عن الأمر.

ومن المقرر أن تخاطب الغرفة النصر برد الهلال، حيث أوضحت الصحيفة على أن نادي النصر تقدم بشكوى ضد الهلال يتهمه خلالها بخرق اللوائح والأنظمة، بتجديد عقد اللاعب بالرغم من علمه بتوقيعه للنصر.

ولكن الهلال رد على هذا الأمر، مؤكدًا على أنه لم يكن يعلم أي شيء قبل تجديد عقد كنو، ولم يُبلغ بتوقيعه على عقد مع أي نادٍ. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

أسلوب الاحتراف مكشوف ومضيعة للوقت!

ونشر أبو هداية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يكشف خلالها عن رأيه في قضية محمد كنو ونادي الهلال.

وجاء نص تغريدة أبو هداية كالآتي: "لا أرى لأحد سوى لجنة الاحتراف ولا غيرها، أسلوب مضيعة الوقت لاستمرار اللاعب كبديل حتى عودة المصابين بات مكشوف للناس".

واختتم أبو هداية تصريحاته قائلًا: "عيب الضحك على المجتمع الرياضي في قضية احترافية واضحة، صمتكم أفضل بكثير من هكذا إجراءات مضحكة ومثيرة للسخرية".

🔴 لا رأي لأحد سوى لجنة الإحتراف ولاغيرها ، أسلوب مضيعة الوقت لإستمرار اللاعب كبديل حتى عودة المصابين بات مكشوف للناس .. عيب الضحك على المجتمع الرياضي في قضية احترافية واضحة ، صمتكم أفضل بكثير من هكذا إجراءات مضحكة ومثيرة للسخرية ‼️ pic.twitter.com/PO4y4zZedZ — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) April 6, 2022

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