لماذا لا يعتبر الهلاليون النصر منافسًا؟ الإجابة تعود لما حدث قبل 28 عامًا

"سنين ضوئية بين الهلال والنصر"، "النصر ليس منافسًا للهلال"، "الهلال في كفة والنصر في كفة أخرى تمامًا"، وغيرها من التصريحات التي يرددها الهلاليون بمختلف مناصبهم سواء مسؤولين أو لاعبين سابقين أو إعلاميين وغيرهم، تقليلًا من الجار.

تفوق الزعيم على النصر مؤخرًا واضح للجميع، خاصةً بعد إقصاء العالمي من دوري أبطال آسيا بدور نصف النهائي، ثم بعدها الإطاحة به من ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك التلاسنات الهلالية مع النصراويين مسيطرة على الأجواء.

لكن هذه التلاسنات ليست وليدة اليوم واللحظة، فهي موجودة منذ سنوات، والتقليل الهلالي من كل ما هو نصراوي قائم منذ تأسيس الناديين والعكس صحيح.

لكن ربما في السنوات الأخيرة رؤساء الهلال يلتزمون الصمت بشكل كبير تجاه كل ما يتعلق بالتلاسنات أو إطلاق التصريحات المقللة من الأندية المنافسة إلا أن هذه عادة جديدة تحلى بها رؤساء الزعيم مؤخرًا.

بالعودة للوراء 28 عامًا، لم تكن هذه عادة رؤساء الأزرق، وبتخصيص الحديث أكثر نتحدث عما حدث في نوفمبر 1993 ميلاديًا، وقتما كان الأمير عبد الله بن سعد رئيسًا للزعيم..

في 19 نوفمبر 93، استضاف الزعيم، جاره العالمي، ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز، أصحاب الأرض نجحوا في ضرب دفاعات ومرمى الضيوف بثلاثة أهداف نظيفة.

هذا الانتصار كان الثالث على التوالي للزعيم في الديربي بالدوري المحلي، لكن قبل تلك المباراة بأيام كان العالمي قد أقصى الهلال من نصف نهائي كأس الاتحاد السعودي بالفوز بهدف نظيف.

ورغم أن تلك الفترة كان يتبادل بها الهلال والنصر الانتصارات على بعضهما البعض إلا أن رئيس الهلال أطلق تصريحًا ناريًا وقتها..

الأمير عبد الله بن سعد قال آنذاك، في تصريح رسمي نقلته الصحف السعودية: "التنافس بين الهلال والنصر انتهى ولم يعد موجودًا، ليس من ناحية النتائج فقط، ولكن من نواحي عديدة الجميع يعلمها ويعرفها جيدًا".

جماهير الهلال،لم تعد تهتم بمباراة فريقها مع النصر،ولا تعتبره منافساً لها…رغم مابذله ويبذله الإعلام الأصفر -منذ عقود- من جهود حثيثة ومستميته لترسيخ أن النصر منافسا وحيدا لكبير أندية السعودية وآسيا.



رئيس الهلال التاريخي عبدالله بن سعد،أعلن منذ عام١٩٩٣..إنتهاء التنافس مع النصر! pic.twitter.com/4hYgh2koHT — تركي الناصر السديري (@turkinsudairi) February 28, 2022

هذا التصريح أحدث جدلًا كبيرًا وقتها، وأشعل غضب النصراويين، فقبلها بأيام كان العالمي قد أطاح بالزعيم من كأس الاتحاد السعودي، بل أنه منذ بداية التسعينات وقبل هذه المباراة، كان النصر هو المسيطر على مباريات الديربي، بواقع خمسة انتصارات، وتعادلين، وانتصارين فقط للزعيم.

لكن ورغم مرور السنوات إلا أن تصريحات الهلاليين لا تزال تحوم حول تصريح الأمير عبد الله بن سعد مع اختلاف الكلمات، لكن يبقى المعنى هو نفسه.

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