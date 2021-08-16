جدول مباريات وترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2021-22

تعرف على جدول مباريات جلطة سراي في الدوري التركي 2021-22، وما هو ترتيب الفريق الذي انضم له مصطفى محمد نجم الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية 2021؟

بعد فترة كبيرة من التضارب خلال سوق الانتقالات الشتوية 2021، انضم نجم الزمالك المصري مصطفى محمد إلى نادي جلطة سراي التركي، لينضم إلى كتيبة المحترفين المصريين في أوروبا وعلى رأسهم نجم ليفربول محمد صلاح.

حصل العريق التركي على خدمات نجم القلعة البيضاء على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، ويتواجد في العقد بند أحقية الشراء مقابل 4 ملايين دولار، لكن على الفريق تفعيل البند قبل 31 ديسمبر 2021 وأن يوافق عليه نادي الزمالك.

نادي جلطة سراي هو أحد أعرق الأندية التركية، وهو البطل التاريخي للدوري التركي حيث حصل عليه في 22 مناسبة، كما أنه أول نادٍ تركي يشارك في دوري أبطال أوروبا وهو الأكثر مشاركة في البطولة.

الأصفر والأحمر هو النادي التركي الوحيد الذي حصل على بطولة أوروبية، حيث فاز بكأس الاتحاد الأوروبي "المسمى القديم للدوري الأوروبي" في نسخة موسم 1999-2000، وحصل في نفس العام على كأس السوبر الأوروبي على حساب العريق ريال مدريد.

كان آخر فوز لجلطة سراي بالدوري التركي موسم 2018-19، ثم كان موسمه الماضي مثيرًا، إذ كان قريبًا من تحقيق لقب الدوري التركي حتى الجولات الأخيرة وخسر اللقب لصالح بشكتاش بفارق الأهداف.

ينافس في الدوري التركي 20 فريقًا وذلك بعد زيادة العدد، إذ كان التنافس بين 18 فريقًا في موسم 2019-2020 ثم زاد إلى 21 فريقًا بسبب إلغاء الهبوط ولكن الموسم الحالي وصلت إلى 20.

من هو جلطة سراي الذي انضم له مصطفى محمد؟

يشارك بطل الدوري التركي في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، أما الوصيف فيبدأ البطولة من الأدوار التمهيدية، فيما يلتحق صاحب المركز الثالث بالدوري الأوروبي من دور المجموعات، ويشارك صاحبا المركزين الرابع والخامس في الأدوار التمهيدية للبطولة.

وودع جلطة سراي منافسات دوري أبطال أوروبا في الأدوار التمهيدية بالخسارة من أيندهوفن، ولا يزال يخوض مباريات ملحق الدوري الأوروبي لضمان التواجد بدور المجموعات.

وفي هذا التقرير، نتعرف على ترتيب الدوري التركي 2021-22، كذلك جدول مباريات جلطة سراي في المسابقة.

جدول مباريات جلطة سراي في الدوري التركي 2021-22

بداية جلطة سراي في الدوري التركي هذا الموسم ضد نادي جيرسونسبور يوم 16 أغسطس 2021.

بينما يلعب ضد بشكتاش يومي 24 أكتوبر 2021 وكذلك 13 مارس 2022، وأمام فنربخشه يومي 21 نوفمبر 2021 و10 أبريل 2022.

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 جيرسونسبور - جلطة سراي الإثنين 16 أغسطس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية 2-0 جيرسون أتاتورك 2 جلطة سراي - هاتاي سبور الإثنين 23 أغسطس 2021،

20:45 مصر، 21:45 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 3 قاسم باشا - جلطة سراي الأحد 29 أغسطس 2021،

18:15 مصر، 19:15 السعودية - ملعب رجب طيب أردوغان 4 طرابزون سبور - جلطة سراي الأحد 12 سبتمبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - شينول جونيش ستاديوم 5 جلطة سراي - ألانيا سبور الأحد 19 سبتمبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 6 قيصري سبور - جلطة سراي الأربعاء 22 سبتمبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - استاد قيصر أتاتورك 7 جلطة سراي - جوزتبه الأحد 26 سبتمبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 8 ريزا سبور - جلطة سراي الأحد 3 أكتوبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - ريزا سبور 9 جلطة سراي - قونيا سبور الأحد 17 أكتوبر2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 10 بشكتاش - جلطة سراي الأحد 24 أكتوبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - فودافون آرينا 11 جلطة سراي -غازي عنتاب الأحد 31 أكتوبر 2021،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 12 فاتح كارا جمرك - جلطة سراي الأحد 7 نوفمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - استاد فيفا 13 جلطة سراي - فنربخشه الأحد 21 نوفمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 14 يني ملطية سبور - جلطة سراي الأحد 28 نوفمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - مالاتيا ييني 15 جلطة سراي - ألتاي الأحد 5 ديسمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 16 سيفاس سبور - جلطة سراي الأحد 12 ديسمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ياني سيفاس 4 أيلول 17 جلطة سراي - إسطنبول باشاك شهير الأحد 19 ديسمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 18 أضنة ديمرسبور - جلطة سراي الاربعاء 22 ديسمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - استاد 5 أوتشاك 19 جلطة سراي - أنطاليا سبور الأحد 26 ديسمبر 2021،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 20 جلطة سراي - جيرسونسبور الأحد 9 يناير 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 21 هاتاي سبور - جلطة سراي الأحد 16 يناير 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - أنطاكيا أتاتورك ستاديومو 22 جلطة سراي - قاسم باشا الأربعاء 19 يناير 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 23 جلطة سراي - طرابزون سبور الأحد 23 يناير 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 24 جلطة سراي - ألانيا سبور الأحد 6 فبراير 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - ملعب باهجه شهير أوكولاري 25 جلطة سراي - قيصري سبور الأحد 13 فبراير 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 26 جوزتبه - جلطة سراي الأحد 20 فبراير 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - جورسل أكسل 27 ريزا سبور - جلطة سراي الأحد 27 فبراير 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 28 قونيا سبور - جلطة سراي الأحد 6 مارس 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - أتاتورك قونيا 29 جلطة سراي - بشكتاش الأحد 13 مارس 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 30 غازي عنتاب - جلطة سراي الأحد 20 مارس 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية - غازي عنتاب ستاديوم 31 جلطة سراي - فاتح كراجومروك الأحد 3 أبريل 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 32 فنربخشه - جلطة سراي الأحد 3 أبريل 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - فنربخشه شوكرو ساراجوغلو 33 جلطة سراي - يني ملطية سبور الأحد 17 أبريل 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 34 أتاي - جلطة سراي الأحد 24 أبريل 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - ألسانكاك استاديوم 35 جلطة سراي - سيفاس سبور الأحد 1 مايو 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 36 إسطنبول باشاك شهير - جلطة سراي الأحد 8 مايو 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - استاد ستين ايمك 37 جلطة سراي - أضنة ديمر سبور الأحد 15 مايو 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - تورك تيليكوم آرينا 38 أنطاليا سبور - جلطة سراي الأحد 22 مايو 2022،

19:00 مصر، 20:00 السعودية - أنطاليا أتاتورك

ترتيب جلطة سراي في الدوري التركي 2020-21