من هو جلطة سراي الذي انضم له مصطفى محمد؟

تعرف على كل ما يخص فريق جلطة سراي التركي الذي تعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك المصري على سبيل الإعارة، وما هي المنافسة التي سيجدها المهاجم الشاب؟

أُسدل الستار أخيرًا على مسلسل مصطفى محمد ومستقبله مع الزمالك، بعدما أُعلن عن انضمامه بصورة رسمية إلى جلطة سراي التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

ورغم صغر سن المهاجم المصري إلا أن قيمته استثنائية بكل المقاييس، هذا ما يؤكده المبلغ المالي الضخم الذي قررت إدارة النادي التركي دفعه للتعاقد معه على سبيل الإعارة، والبالغ 2 مليون دولار.

بند أحقية الشراء موجود في عقد الإعارة مقابل 4 ملايين دولار حتى 31 ديسمبر 2021، لكن بشرط أن يوافق الزمالك على ذلك، وإن لم يوافق، فمن حقه بيعه لمن يقدم عرضًا أكبر ماديًا.

وقد يكون جلطة سراي مجهولًا بعض الشيء لبعض الجماهير المصرية باعتبار أن الكرة التركية لا تحظى بمتابعة كبرى في البلاد، وفي هذا التقرير نستعرض معًا بعض التفاصيل الهامة عن أحد أهم أندية أوروبا.

رسميًا .. مصطفى محمد ينتقل إلى جلطة سراي

من هو جلطة سراي الذي انضم إليه مصطفى محمد؟

نادي جلطة سراي هو نادٍ تركي من مدينة إسطنبول، يحظى بتاريخ كبير، حيث تأسس عام 1905 ويُعد أكثر الأندية التركية تتويجًا بلقب الدوري التركي.

كما يُعد جلطة سراي هو أكثر الأندية التركية مشاركة ونجاحًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، إلى جانب أنه أولهم ممن شارك في ذات الأذنين.

حقق جلطة سراي لقب الدوري التركي في 22 مناسبة ما يجعله صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات، إلى جانب 14 بطولة لكأس تركيا.

ووجبت الإشارة إلى أن جلطة سراي هو النادي التركي الوحيد الذي تمكن من تحقيق لقب أوروبي، كان ذلك في عام 2000 عندما حقق بطولة الدوري الأوروبي وتبعها لقب كأس السوبر الأوروبية.

ليس هذا فحسب، فجلطة سراي هو الفريق التركي الوحيد الذي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وكذلك الدور ربع النهائي.

النسخة الأخيرة التي حقق فيها جلطة سراي لقب الدوري التركي كانت نسخة 2019، بينما في نسخة العام الماضي عانى الأمرين وأنهى المسابقة بالمركز السادس.

ما هو مركز جلطة سراي الحالي في الدوري التركي؟

حاليًا ينافس جلطة سراي بقوة على لقب الدوري التركي، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة، فيما يحتل بشكتاش صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة.

شارك جلطة سراي في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، لكنه ودّعها مبكرًا وتحديدًا من الدور التمهيدي الثالث بعد الخسارة على يد جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بهدفين لهدف.

لا يزال جلطة سراي ينافس بصورة طبيعية في بطولة كأس تركيا، ومن المقرر أن يلعب مع ألانياسبور في الدور ربع النهائي في شهر فبراير القادم.

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من هم أبرز لاعبي جلطة سراي؟

يحتوي جلطة سراي على كوكبة من اللاعبين المميزين في مقدمتهم النجم الكولومبي رادميل فالكاو، لكنه يُعاني حاليًا من إصابة.

هذا إلى جانب نجم برشلونة الأسبق أردا توران، والجزائري سفيان فيغولي، وريان بابل وحارس منتخب أوروجواي موسليرا.

فيما يُشرف على تدريب جلطة سراي مدرب تركيا التاريخي فاتح تريم، والذي قال من قبل أنه أراد ضم مصطفى محمد لدعم خط الهجوم.

وتاريخيًا، مثّل جلطة سراي عددًا كبيرًا من النجوم، ولعل آخرهم الثنائي ديديه دروجبا وويسلي شنايدر، كما تواجد نخبة من لاعبي تركيا في صفوفه.

من هم منافسو مصطفى محمد في جلطة سراي؟

منافسة كبيرة تنتظر مصطفى محمد على مركز المهاجم الصريح في فريق جلطة سراي، وعلى رأسها منافسة مع المهاجم العالمي رادميل فالكاو.

كما يوجد المهاجم الشاب خليل درويش أوغلي الذي سجل حتى الآن هدفًا وحيدًا، جنبًا إلى جنب مع المهاجم السنغالي مباي دياني الذي سجل 11 هدفًا ويُعد الهداف الأول لكتيبة فاتح تريم.

دياني هو الهداف على صعيد الدوري بـ9 أهداف، ويأتي خلفة المغربي يونس بلهندة الذي سجل 6 أهداف، في مقابل 5 أهداف لفالكاو المبتعد عن الملاعب للإصابة.