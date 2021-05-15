بفارق الأهدف .. غزال يقود بشكتاش للقب الدوري التركي على حساب جلطة سراي

جولة أخيرة ساخنة في تركيا

نجح بشكتاش في التتويج بلقب الدوري التركي عن موسم 2020-2021 عقب انتصاره على جوزتيبي بالجولة الأخيرة من عمر المسابقة.

الصراع الثلاثي بين بشكتاش، جلطة سراي، وفنربخشه على اللقب وصل للجولة الأخيرة من عمر المسابقة في ظل تذبذب نتائج الأندية الثلاث.

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وفاز البطل على جوزتيبي بنتيجة هدفين مقابل واحد، ويدين بالفضل لنجمه الجزائري رشيد غزال الذي سجل الهدف الثاني من علامة الجزاء.

غزال الذي يلعب مُعاراً من ليستر سيتي مع بشكتاش سجل ثمانية أهداف هذا الموسم وصنع 17 هدفاً، في أحد أفضل مواسمه.

لا يوجد لاعب في الدوري التركي ساهم في أهداف أكثر من رشيد غزال 🔝🔥



النجم الجزائري ساهم في 25 هدفًا مع بشكتاش هذا الموسم ✨🇩🇿



⚽️ 8 أهداف

🅰️ 17 تمريرة حاسمة



معشوق الجماهير 😍 pic.twitter.com/jnwKwR1pX7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2021

وحقق جلطة سراي هو الآخر الانتصار على مالاطياسبور بنتيجة 3-1، ولكن الفوز لم يكن كافياً له للتتويج باللقب بسبب فارق الأهداف.

وشارك المصري مصطفى محمد كبديل في الشوط الثاني، وقدم عرضاً مميزاً ساهم في قلب فريقه لتأخره بهدف نظيف في الشوط الأول.

ثالث أطراف الصراع فنربخشه استسلم مبكراً عقب تأخره بهدف نظيف أمام قيصري سبورت وفشله في التعديل حتى نجح في التسجيل بالدقيقة الأخيرة التعادل ثم أضاف هدف الانتصار بالوقت بدل الضائع.

الترتيب النهائي شهد تساوي بشكتاش وجلطة سراي برصيد 84 نقطة، مقابل 82 لفنربخشه، ولكن فارق الأهداف كان حاسماً في تحديد البطل.