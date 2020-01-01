جاتوزو: أخشى مواجهة رانييري ونابولي قد يخسر من أطفال

جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي يؤكد على صعوبة مواجهة سامبدوريا بقيادة رانييري لهم.

أعرب المدرب جينارو جاتوزو المدير الفني لفريق نابولي عن قلقه من صعوبة مباراة فريقه المقبلة ضد سامبدوريا في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها جاتوزو خلال مؤتمر اللقاء، وأشاد خلالها بالعمل الذي يقوم به رانييري منذ قدومه لتدريب سامبدوريا.

وقال جاتوزو: "منذ أن وصل كلاوديو رانييري لتدريب سامبدوريا وهو أقل فريق في الدوري الإيطالي استقبالًا للأهداف، دفاعهم رائع ولا يترك المساحة للخصم، أنا قلق من مواجهتهم لأنهم لديهم مديرًا فنيًا عظيمًا".

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وأضاف: "لو نجحنا في تحقيق الفوز خلال تلك المباراة سيكون ذلك هامًا للغاية بالنسبة لنا، لكنها ستكون كالمعركة بسبب قوتهم على أرضهم".

وأكمل: "سيغيب عنا فابيان رويز فهو لم يتدرب منذ أربعة أيام، ودييجو ديمي يتدرب بشكل جزئي سنرى وضعه غدًا، وكوليبالي ليس جاهزًا بنسبة 100%".

وأنهى تصريحاته: "لو لم نكن في أفضل حالة عقلية لنا من الممكن أن نتعرض للهزائم حتى من الأطفال في الفئات السنية، كلمة على الورق يجب أن يكون نابولي في المقدمة لا تعني أي شيء، كل مباراة تكون صعبة، لكن دعونا نتحدث عن مواجهة الغد فقط".

جدير بالذكر أن نابولي يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الإيطالي وفي رصيده 27 نقطة.