إنتر يوجه أنظاره نحو ميرتينس تحسباً لرحيل سانشيز

تصريحات سولشاير تدفع النادي الإيطالي للتحرك سريعاً

قرر أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر الإيطالي، البحث عن المزيد من الخيارات الهجومية لصفوف فريقه، تحسباً لرحيل التشيلي أليكسيس سانشيز بنهاية هذا الموسم.

سانشيز انضم لإنتر الصيف الماضي قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، ووفقاً لأولي جونار سولشاير مدرب الفريق، فمن المتوقع عودة اللاعب مرة أخرى بعد نهاية إعارته.

موقع "توتو سبورت" الإيطالي، أكد رغبة إنتر في الحصول على خدمات درايس ميرتينس جناح نابولي كتعويض لمغادرة سانشيز النادي.

مهمة ضم ميرتينس الصيف القادم تبدو سهلة لإنتر، نظراً لأحقية الدولي البلجيكي التوقيع لأي نادي بالمجان بعد انتهاء عقده مع نابولي.

فيديو.. جماهير فيلا تحمل تريزيجيه على الأعناق بعد التأهل لنهائي كأس الرابطة

ساني يغير موقفه من بايرن ميونخ

وسيحاول إنتر استغلال العلاقة بين روميلو لوكاكو مهاجم الفريق ومواطنه ميرتينس، من أجل تسهيل الصفقة وإقناع اللاعب بالتوقيع في صفقة انتقال حر.

ويأتي ذلك بعد صرف النادي الإيطالي النظر عن التعاقد مع أي من الثنائي أوليفييه جيرو وماركوس يورنتي، والاكتفاء بما يملكه النادي حالياً بعد التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن.