ثورة تشيلسي تتواصل .. رحيل العقل المدبر لأبراموفيتش

تشيلسي يغير جلده!

أفادت تقارير إنجليزية أن مارينا جرانوفسكايا المدير الرياضي لنادي تشيلسي مستعدة لمغادرة البلوز، بعد حوالي 10 سنوات من العمل في النادي اللندني، وأشارت التقارير إلى أنها قد تغادر قبل إنتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية

ذكر مات لو صحفي في جريدة "التلجراف" أن جرانوفسيكا على وشك الرحيل عن تشيلسي، بعد تأكيد النادي على رحيل بروس باك الذي استقال من منصب كرئيس للنادي.

ارتبطت جرانوفسكايا ارتباطًا وثيقًا برومان أبراموفيتش المالك السابق لتشيلسي، منذ عام 1997، قبل أن يتولى مسؤولية انتقالات اللاعبين وعقودهم في عام 2013.

حصلت الروسية-الكندية على جائزة "أفضل مدير للنادي في كرة القدم الأوروبية" العام الماضي في حفل توزيع جوائز "الجولدن بوي" في إيطاليا.

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وحسب تقارير "تليجراف" سيقود تود بويلي عمليات التفاوض والانتقالات خلال الميركاتو الحالي، بعد رحيل الروسية عن منصبها.

وأشار التقرير إلى أن تشيلسي مرتبط بالتعاقد مع أندريا بيرتا المدير الرياضي لنادي أتلتيكو مدريد، ليشغل مكان جرانوفسيكا الذي ستتركه خاليًا خلال أيام من الآن.

رحيل بروس باك

تشيلسي أعلن اليوم الإثنين بشكل رسمي رحيل رئيس النادي بروس باك عن منصبه كرئيس مجلس الإدارة والذي شغله منذ عام 2003، وسيواصل دعم النادي بصفته مستشارًا أول في ستامفورد بريدج.

تشيلسي يبدأ تغيير جلده بعد 19 عامًا مع مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، حصل فيها النادي اللندني على جميع البطولات الممكنة وكان آخرها كأس العالم للأندية 2021.

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