بطريقة غير مباشرة.. برشلونة يستفيد من انتقالات بايرن ميونخ!

تحركات سوق الانتقالات تصب في مصلحة برشلونة!

يستعد نادي أياكس أمستردام لتعويض رحيل لاعبه ريان جرافنبرخ الذى انضم حديثًا إلى بايرن ميونخ بالتعاقد مع إيلاش موريبا لاعب وسط لايبزيج.

موريبا رحل عن برشلونة في صيف 2021 مقابل 16 مليون يورو بعد رفض تجديد عقده مع البرسا.

ألفريد شرودر المدير الفني الجديد لنادي أياكس سبق وعمل في برشلونة ضمن جهاز المدير الفني رونالد كومان، وهو من قام بتصعيد اللاعب الغيني إلى الفريق الأول ويعرف جيدًا قدراته.

برشلونة يستفيد من موريبا

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سيدفع نادي أياكس 22 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات لاعب برشلونة السابق.

أشار التقرير الإسباني إلى أن برشلونة يحق له الحصول على 10% من نسبة بيع لاعبه السابق، والذي لعب معارًا إلى فالنسيا في الموسم الماضي.

برشلونة سيحصل على 2.2 ملايين يورو في حالة تمت الصفقة بين النادي الهولندي ولايبزيج هذا الصيف.

يذكر أن صفقة انتقال لاعب خط الوسط رايان جرافنبرخ البالغ من العمر 20 عامًا إلى بايرن، تمت مقابل 19 مليون يورو ثابت وستة ملايين كمتغيرات.

اقرأ أيضًا ..

مفاجآت فيريرا الإيجابية وهل بدأت لحظات الندم على موسيماني؟

المنتخب الأول والأولمبي .. كلاهما أخضر فلماذا التفرقة؟

