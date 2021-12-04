ثنائية للأستاذ وهدف للتلميذ .. ماذا قدم ليفاندوفسكي وهالاند في الكلاسيكير؟!

استضاف بوروسيا دورتموند نظيره بايرن ميونخ في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 14 من الدوري الألماني على ملعب أسود فيستفاليا.

المباراة شارك فيها بشكل أساسي الثنائي الرهيب روبرت ليفاندوفسكي وإرلينج هالاند اللذان كانا يملكان 14 هدفًا و10 أهداف في رصيدهما بالدوري الألماني بالترتيب قبل بداية تلك المباراة.

ومع إطلاق حكم المواجهة لصافرة النهاية كان الثنائي قد نجحا في زيادة رصيدهما في الصراع على لقب هداف الدوري الألماني.

لكن داخل المباراة نفسها، وخلال المواجهة ماذا قدم روبرت ليفاندوفسكي وإرلينج هالاند؟ ذلك ما سنعرفه فيما يلي.

روبرت ليفاندوفسكي .. الأستاذ يبدأ الدرس!

في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء وبعد أن قدم يوليان براندت لبوروسيا دورتموند نجح ليفاندوفسكي في إدراك التعادل بشكل سريع للغاية.

ونجح في الدقيقة الـ 77 في إضافة الهدف الثالث، بعد أن كان بوروسيا دورتموند قد تعادل في بداية الشوط الثاني.

ليفاندوفسكي لعب 90 دقيقة، سدد فيهم الكرة خمس مرات منهم مرتين على المرمى ومرة خارجه ومرتين نجح الدفاع في إبعادهما عن مناطق الخطورة.

بشكل عام مرر ليفاندوفسكي الكرة 25 مرة، بنسبة دقة 77% انخفضت إلى 67% في منتصف ملعب الفريق الخصم.

إرلينج هالاند .. قريبًا إلى القمة

في المقابل خاض هالاند المباراة أساسيًا وغادر في الدقيقة الـ 82، وسجل هدف التعديل لفريقه في الدقيقة الـ 48 مع بداية الشوط الثاني.

هالاند سدد الكرة ثلاث مرات، منهم مرة جاءت هدفًا وأخرى خارج المرمى، وكرة أبعدها الدفاع.

وفيما يتعلق بالتمريرات، فقد مرر 17 كرة خلال المواجهة بنسبة دقة 59% تقل إلى 42% في منتصف ملعب الفريق الخصم.

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