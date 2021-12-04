العرب يخذلون صلاح والبرتغال تتجاهل رونالدو .. أهم الأصوات في سباق الكرة الذهبية

حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على الكرة الذهبية للمرة السابعة في تاريخه، ليبتعد عن منافسه الأشرس كريستيانو رونالدو بجائزتين.

البعض كان يعتقد أن ميسي لم يستحق الفوز بهذه الجائزة، وأن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ كان الأحق للظفر بها.

وبعد أيام من إعلان الجائزة، نستعرض معًا أهم الأصوات المشاركة في عملية اختيار الفائز من خلال مجلة "فرانس فوتبول"، والتي شهدت بعض المفاجآت غير المتوقعة.

هل هناك أصوات غريبة؟

ممثل الأرجنتين منح صوته لصالح ميسي في المركز الأول، ومن بعده كريم بنزيما، كريستيانو رونالدو، لويس سواريز وبيدري، متجاهلًا روبرت ليفاندوفسكي تمامًا.

أصوات ألمانيا جاءت لصالح ليفاندوفسكي كذلك، ومن بعده ميسي، ثم كيليان مبابي ورونالدو وجورجينيو.

والمفاجأة كانت في البرتغال، حيث اختارت نجولو كانتي ثم ليفاندوفسكي ومبابي وجورجينيو وصلاح وسط تجاهل تام لرونالدو.

وإسبانيا كانت الصدارة فيها لبنزيما ثم ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو ودي بروينه، وفرنسا ليفاندوفسكي أيضًا وبعده ميسي وبنزيما وجورجينيو ومبابي.

الغريب في تصويت دولة ليختنشتاين هو تواجد رحيم ستيرلينج في المركز الثاني، وجورجينيو في المركز الأول وكانتي ثالثًا وميسي في المرتبة الرابعة ثم إرلينج هالاند.

ماذا عن العرب؟

وبالنسبة لأصوات الجزائر، فجاءت لصالح جورجينيو في المركز الأول، كيفين دي بروينه ثانيًا، ثم رياض محرز، روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي.

البحرين جاء صوتها في المركز الأول لجورجينيو، ثم بنزيما وصلاح وميسي ورونالدو.

وأما مصر فقد جاء التصويت كمركز أول لصلاح ثم بنزيما، ميسي، ليفاندوفسكي وكانتي، والإمارات ميسي أولًا ثم ليفاندوفسكي وجورجينيو وصلاح وبنزيما.

العراق اختارت صلاح في المركز الأول ومن بعده ليفاندوفسكي ثم بنزيما وجورجينيو وميسي، والأردن نفس الشيء بالنسبة لصلاح، حيث جاء بنزيما في المركز الثاني ثم مبابي ورونالدو وميسي.

أصوات ليبيا وضعت ميسي في المركز الأول ومن بعده صلاح وليفاندوفسكي ودي بروينه ومبابي، والمغرب صاحب المركز الأول كان جورجينيو وبعده بنزيما ثم رونالدو وميسي وصلاح.

صوت فلسطين ذهب لصلاح في المركز الأول ومع بعده ميسي ورونالدو ومبابي وجورجينيو، ولبنان كانت الصدارة فيها لميسي ثم ليفاندوفسكي وجورجينيو ومبابي ورونالدو.

السودان وضعت ميسي في المركز الأول ومن بعده صلاح وكانتي وهالاند وبنزيما، والصومال ميسي ثم جورجينيو وليفاندوفسكي وكانتي وبنزيما.

وأمام سوريا فقد تجاهلت صلاح تمامًا، بظهور بنزيما كمتصدر بعده رونالدو وميسي وهالاند وليفاندوفسكي، واليمن ساندت صلاح حيث وضعه في المركز الأول بعده بنزيما ومحرز ورونالدو ومبابي.

وتونس وضعت رونالدو في المركز الأول بعده ليفاندوفسكي وكانتي وصلاح وليوناردو بونوتشي، والسعودية الأول كان لجورجينيو ثم ميسي وكانتي وبرونو فيرنانديش وأخيرًا صلاح.

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