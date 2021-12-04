خاص | يوسف بلايلي: كنت قريبًا من الأهلي ومواجهة مصر عادية

علق النجم يوسف بلايلي، جناح فريق قطر القطري والمنتخب الجزائري، على مواجهة الخُضر المقبلة أمام مصر، وأيضًا تردد اسمه بالانتقال للنادي الأهلي المصري خلال الفترة الماضية.

بلايلي قاد منتخب الجزائر للفوز على لبنان بهدفين دون رد، في الجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة كأس العرب المقامة في قطر حاليًا، ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

يوسف بلايلي قال خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "مباراة مصر ستكون عادية أمام منتخب شقيق، وسندخل المباراة من أجل تحقيق الفوز، وإن شاء الله سنلعب المواجهة ويكون الفراعنة حسموا التأهل قبلها أيضًا".

نجم الجزائر تابع: "مواجهة مصر ستكون قوية، خاصة وأن الفريق المصري يمتلك لاعبين مميزين، ونحن أيضًا لدينا لاعبين رائعين، والأفضل سيفوز باللقب، ولا يمكن القول بأننا الأقرب لتحقيق اللقب، ولكننا جئنا من أجل الحصول على الكأس".

وعن تردد اسمه في الصحافة المصرية، قال بلايلي: "تلقيت عروضًا من الأهلي والزمالك في مصر منذ فترة، وذلك قبل أن انتقل إلى فريق قطر القطري، ولكن لم يكن هناك نصيبًا، والأهلي كان الأقرب لضمي".

واختتم يوسف بلايلي حديثه قائلًا: "انتهت مشكلتي مع النادي الأهلي السعودي، وأشكر كل المسؤولين هناك، ولم أستمر في الدوري السعودي لأنني كنت أعاني من بعض المشاكل".

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وكان يوسف بلايلي لاعبًا في صفوف النادي الأهلي السعودي، ولكنه رحل عن صفوفه في صيف 2020، لينتقل إلى نادي قطر.