توتنهام يُقدم عرضًا كبيرًا لأتلتيكو مدريد من أجل ليمار

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تستعد إدارة توتنهام لأن تُقدِّم عرضًا كبيرًا لنظيرتها في أتلتيكو مدريد من أجل الحصول على خدمات توماس ليمار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ليمار لا يعيش أفضل فتراته منذ أن انضم إلى أتلتيكو مدريد الصيف قبل الماضي، هذا الموسم خاض 21 مباراة في مختلف البطولات أغلبهم كبديل ولم يسجل أو يصنع أهدافًا.

توتنهام يُعاني بوضوح من لعنة الإصابات، إلى جانب الرحيل المتوقع لكريستيان إريكسن خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يُحتم على إدارة دانييل ليفي تدعيم قائمة السبيرز خلال هذه النافذة من الانتقالات.

وبحسب ما كشفته صحيفة "إندبندت" البريطانية، فإن إدارة النادي اللندني بصدد طلب التعاقد مع ليمار على سبيل الإعارة مقابل 6 مليون يورو، مع وجود بند للشراء بقيمة 65 مليون يورو.

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ولا تُعد كتيبة جوزيه مورينيو هي المهتم الوحيد بالدولي الفرنسي، فأيضًا الجار اللدود أرسنال يضع عينه نصب لاعب موناكو السابق من أجل دعم الهجوم به بعد الفشل في ضمه في 2017.

الجدير بالذكر أن دييجو سيميوني، المدير الفني للروخيبلانكوس لم ينف احتمالية رحيل ليمار، حيث أكد خلال آخر مؤتمر صحفي أن اللاعب "لم يتمكن من أن يرتقي لمستوى التوقعات".

كما يجدر الإشارة إلى أن صاحب الـ24 عامًا انضم إلى الأتليتي من موناكو في صفقة قياسية حينها بلغت قيمتها 52.7 مليون جنيه استرليني، ولم يسجل سوى ثلاثة أهداف في 64 مباراة خاضها بقميص النادي العاصمي.