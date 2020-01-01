مورينيو: توتنهام لا يمكنه تعويض هاري كين

ولكننا سنحاول..

اعتبر جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، أن فريقه لا يمكنه تعويض هاري كين في هذا الوقت، مشيرًا إلى أن لاعبيه قد فعلوا كل ما بوسعهم أمام ميدلسبره في كأس الاتحاد الإنجليزي.

كين تعرض لتمزق في الأربطة خلال مباراة ساوثامبتون الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما سيُبعده عن الملاعب لمدة لن تقل عن ستة أسابيع.

مباراة ميلدسبره في الكأس كانت الأولى بدون كين، واضطر مورينيو للاعتماد على هيونج مين سون ولوكاس مورا في مركز المهاجم الصريح، غير أن الأمر لم ينجح وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المو تحدث للصحافة بعد المباراة وقال "لدينا ما لدينا ونلتزم به، لقد فعل اللاعبون كل ما بوسعهم اليوم. لا يمكنك أن تحوّل سون أو مورا إلى الرقم 9 مثل هاري كين.".

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كما أضاف "لقد غيرنا الأمور وأخذنا المخاطرة وتحملنا نتائجها، فريقنا في آخر ثلاثين دقيقة اليوم لم يلعب بلاعب ارتكاز في منتصف الملعب. لقد لعبنا بستة مهاجمين بدون مهاجم صريح، لقد خاطرنا!.".

حديث مورينيو قصد به التبديلات التي قام بها، إذ دفع السبيشال وان بجيوفاني لو سيلسو وإريك لاميلا في محل هاري ويلسون وريان سيسيجنون، ليكون السبيرز من دون أي لاعب ذات طابع دفاعي باستثناء ثنائي قلب الدفاع.

الجدير بالذكر أن التعادل الذي خيّم على مجريات المباراة سيتسبب في خوض الفريقين لمباراة إعادة من أجل حسم المتأهل إلى الدور الرابع ولكن على ملعب توتنهام في لندن هذه المرة.

كما يجدر الإشارة إلى أن التقارير من الصحافة البريطانية قد أشارت إلى أن توتنهام قد يبدأ في البحث عن مهاجم بديل لتعويض هاري كين، دون الإشارة إلى اسم بعينه حتى اللحظة.