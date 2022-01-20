توتر بين برشلونة وبايرن ميونخ والسبب بيدري!

كشفت تقارير صحفية عن وجود توتر في العلاقة بين نادي برشلونة الكتالوني وبايرن ميونخ البافاري بعد هجمات الأخير على النجم الشاب بيدري.

الأمر بدأ في صيف 2020 حين عرض العملاق البافاري على النادي الكتالوني التخلي عن اللاعب، لكن قوبل بالرفض من جانب "البلوجرانا".

بايرن لم يخضع للأمر وحاول التواصل مع اللاعب أكثر مرة من خلال عروض سرية وهو الأمر الذي دعا إلى غضب برشلونة.

ماذا كشفت التقارير عن علاقة برشلونة وبايرن؟

بحسب ما كشفت "سبورت 1" من خلال أحد المقربين للنادي الكتالوني فإن هناك حالة استياء داخل "كامب نو" من إدارة نادي بايرن ميونخ بعد معرفة العروض السرية التي يواصل تقديمها للاعبي "البلوجرانا" الشباب.

برشلونة يرى أنّ محاولات بايرن للتعاقد مع لاعبيه في الخفاء، أمر غير مبرر في ظل أنه سبق وأوضح رفضه الشديد للتخلي عن لاعبه خلال المحادثات الأولية.

ما هي علاقة برشلونة وبيدري؟

بيدري سبق وأن أكد على سعادته في برشلونة وأنه يريد الاستمرار داخل النادي، ولذلك السبب رفض تلك العروض المغرية من بايرن.

يجدر الإشارة إلى أنّ برشلونة خلال الشهور القليلة الماضية جدد عقد لاعبه، لينتهي في صيف 2023 بشرط جزائي يقدر بليون يورو.

اقرأ أيضًا:

بعد أن طرده برشلونة .. لماذا قد ترغب الأندية في "الجشع" ديمبيلي؟

جافي يقترب من الانضمام إلى نادي "البليون" في برشلونة

برشلونة يطرد ديمبيلي ويطالبه بالمغادرة مباشرة!