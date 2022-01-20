جافي يقترب من الانضمام إلى نادي "البليون" في برشلونة

يبدو أن برشلونة في طريقه لتأمين جوهرته الثمينة، جافي بعد استهدافه من قبل العديد من الأندية في أوروبا للتعاقد معه.

النجم الشاب ومنذ أن تم تصعيده بواسطة رونالد كومان، حجز مقعدًا أساسيًا في التشكيل الأساسي لبرشلونة، وسرعان ما تم ضمه لقائمة منتخب إسبانيا الأول.

ولا ينفك ابن الـ17 عامًا في تقديم أفضل المستويات التي جذبت الأنظار إليه خاصةً مع اقتراب عقده من النهاية (صيف 2023)، ويملك شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو فقط.

كيف سيؤمن برشلونة نجمه الشاب؟

بحسب ما ورد عن هيلين كونديس، الصحفية في "كوبي سبورتس" الكتالونية، فإن برشلونة سيعلن عن تجديد عقد جافي قريبًا حتى عام 2026.

النادي الكتالوني يريد تأمين نجمه بقدر المستطاع، وبحسب التقارير سيكون الشرط الجزائي في عقد اللاعب بليون يورو مثل النجمين الصاعدين أنسو فاتي وبيدري.

ما هي أندية أوروبا المهتمة باللاعب؟

أبرزت التقارير في الفترة الأخيرة عدة أن أندية مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي، إضافة إلى بايرن ميونخ، تسعى لضم جافي، واستغلال فرصة لن تتكرر بالتعاقد معه مقابل الشرط الجزائي الحالي في عقده.

وهو الأمر الذي دفع برشلونة للتحرك في ظل وصول بعض العروض إلى النادي نفسه والبعض الآخر وصل إلى وكيله إيفان دي لا بينيا.

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