برشلونة يطرد ديمبيلي ويطالبه بالمغادرة مباشرة!

أعلن برشلونة انتهاء علاقته مع لاعبه عثمان ديمبيلي واستبعاده من قائمة مباراة أتلتيك بيلباو بكأس الملك على إثر انهيار مفاوضات تمديد عقده.

وينتهي عقد ديمبيلي مع برشلونة بحلول نهاية الموسم الجاري، وفشل الطرفان على مدار الأسابيع الماضية في الوصول لاتفاق من أجل مده.

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ماذا قال برشلونة عن ديمبيلي؟

واستبعد برشلونة النجم الفرنسي رسمياً من قائمة مباراة بيلباو مساء الخميس رغم جاهزيته، القرار الذي أكد النادي أن سببه هو مسألة العقد.

وقال ماتيو أليماني، مدير الكرة بالنادي، في قناة النادي الرسمية: "بدأنا الحوار مع عثمان وفريقه منذ يوليو الماضي، لمدة 6-7 شهور قدمنا عدة عروض وخضنا حوارات عدة لأجل الوصول لاتفاق، كل تلك المساعي رفضها اللاعب".

وأتبع: "الآن، قبل أيام من إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، من الواضح أن اللاعب لا يريد الاستمرار في برشلونة وليس مخلصاً لمشروعه، تم إبلاغ اللاعب بالقرار وعليه المغادرة مباشرة لأننا نريد لاعبين مخلصين للمشروع المستقبلي، نأمل أن يغادر قبل 31 يناير".

وختم: "القرار الرياضي الذي اتخذته الإدارة بالتشاور مع الجهاز الفني هدفه عدم الإبقاء على أي لاعب ليس مخلصاً للمشروع، ومن هنا استبعاده، القرار من المدرب، والنادي يسانده تماماً".

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وارتبط ديمبيلي مؤخراً بعدة أندية مثل بي إس جي، يوفنتوس، بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي، ولكن الحديث عن مطالب فلكية من وكيله تصعب المفاوضات بحسب التقارير مع أي فريق.