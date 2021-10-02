تقييمات فيفا 22: من هم أفضل اللاعبين في الدوري السعودي؟

تعرف على تقييم أفضل اللاعبين في الدوري السعودي في فيفا 22، والتي نزلت في المملكة وجميع أنحاء العالم يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021..

صدرت فيفا 22 أخيرًا في جميع أنحاء العالم، وبدأ رواد اللعبة في الاستمتاع بنسخة جديدة يُنتظر منها الكثير.

يتواجد الدوري السعودي منذ سنوات في لعبة فيفا، وهو الدوري العربي الوحيد المتواجد بها كاملاً.

كان سوق الانتقالات الصيفية 2021 نشطًا جدًا لأندية المملكة، فقد انضم عدد من اللاعبين أصحاب الباع الكبير في الدوريات الأوروبية.

استقطب الهلال نجم نادي بورتو موسى ماريجا، وانضم للنصر مهاجم بشكتاش والفريق البرتغالي السابق فينسنت أبو بكر، وغيرهما من اللاعبين.

وبهذه الصفقات الكبيرة، أصبح الدوري السعودي منتظرًا في فيفا 22 أكثر من أي وقتٍ مضى، فمن هم أفضل اللاعبين فيه؟

فيفا 22: من هم أفضل اللاعبين في الدوري السعودي؟

الترتيب اللاعب الفريق المركز تقييم فيفا 22 1 باولينيو الأهلي CM 83 2 أندرسون تاليسكا النصر CF 82 =3 أندريه كاريو الهلال RM 79 =3 بافيتمبي جوميس الهلال ST 79 =5 بيتروس النصر CM 77 =5 موسى ماريجا الهلال ST 77 =5 فينسنت أبوبكر النصر ST 77 =5 جوستافو كويار الهلال CDM 77 =5 ماتيوس بيريرا الهلال CAM 77

ضم الأهلي السعودي نجم برشلونة السابق باولينيو في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وهو أفضل لاعب في الدوري السعودي من حيث التقييم في فيفا 22.

ورغم رحيل البرازيلي مع بداية الموسم بعد فسخ عقده مع النادي، إلا أنك ستجده في الراقي في النسخة الأولى من اللعبة.

تنحصر أسماء أفضل لاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في النسخة الجديدة من فيفا على ثلاثة أندية كما يتضح من الجدول أعلاه، لكن هذا لا يعني أن بقية الأندية على غرار الاتحاد والشباب لا تملك تشكيلاتٍ قوية في اللعبة.

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