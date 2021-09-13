تقييمات فيفا 22: ميسي يتصدر الترتيب متفوقًا على رونالدو وأوبلاك أفضل حارس

ميسي يتصدر قائمة أفضل اللاعبين في فيفا 22 ورونالدو في المركز الثالث ...

كشفت الشركة المنتجة عن لعبة فيفا، عن طاقات بعض اللاعبين في فيفا 22، والمنتظر صدورها مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ويتصدر البرغوث الأرجنتيني، قائمة أعلى اللاعبين تقييمًا في لعبة فيفا 22، ويأتي في المركز الثاني مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي، بينما يتساوى كريستيانو رونالدو في المركز الثالث مع العديد من اللاعبين.

ويسيطر باريس سان جيرمان، على قائمة أفضل اللاعبين، إذ يتواجد ثنائي الفريق كيليان مبابي، ونيمار في المركز الثالث بالترتيب وتتساوى طاقات بطاقتهما بقدرة 91.

كما يعد يان أوبلاك أفضل حارس في اللعبة من حيث طاقة بطاقته والتي وصلت إلى 91، بينما يعد فيرجيل فان دايك أفضل مدافع ووصلت طاقة بطاقته إلى 89.

Let the debates begin 🗣️ The #FIFA22 Top 22 are here. #FIFARatings



Learn more 👉 https://t.co/ZK0OTWbF37 pic.twitter.com/PrqHGfLJWV

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) September 13, 2021

وفي التقرير التالي، نستعرض معًا أفضل بطاقات لاعبي لعبة فيفا 22:

الترتيب اللاعب المركز بطاقة اللاعب 1 ليونيل ميسي RW 93 2 روبرت ليفاندوفسكي ST 92 =3 كريستيانو رونالدو ST 91 =3 كيفين دي بروينه CM 91 =3 كيليان مبابي ST 91 =3 نيمار LW 91 =3 يان أوبلاك GK 91 =8 هاري كين ST 90 =8 نجولو كانتي CDM 90 =8 مانويل نوير GK 90 =8 مارك تير شتيجن GK 90 =12 محمد صلاح RW 89 =12 جانلويجي دوناروما GK 89 =12 كريم بنزيما ST 89 =12 فيرجيل فان دايك CB 89 =12 يوشوا كيميش CDM 89 =12 هيونج مين سون LM 89 =12 أليسون GK 89 =12 تيبو كورتوا GK 89 =12 كاسيميرو CDM 89 =12 إيدرسون GK 89 =12 ساديو ماني LW 89

ما هو موعد صدور فيفا 22؟

موعد نزول فيفا 22 هو يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.

سعر النسخة العادية من فيفا 22 على أجهزة بلايستيشن وإكس بوكس هو 59.99 دولار أمريكي، أي حوالي 225 ريال سعودي، وهو نفس سعرها على أجهزة الكمبيوتر، أما سعرها على نينتيندو فهو 49.99 دولار أي حوالي 188 ريال.

نسخة Ultimate FIFA 22 أكبر من هذا، وهي متوفرة على جميع الأجهزة باستئناء النينتيندو، وسعرها لا يختلف باختلاف الجهاز وهو 99.99 دولار أي 375 ريال سعودي.

فولتا فيفا 22: مقياس المهارة وملاعب عشوائية ومميزات جديدة

هل يتواجد يوفنتوس في لعبة فيفا 22 أم يستمر باسم بييمونتي كالتشيو؟

فيفا 22: ما هي بطاقات أبطال FUT؟ وكيف تعمل؟