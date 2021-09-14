تعرف على طاقات بطاقات لاعبي ريال مدريد في لعبة فيفا 22 التي يتصدرها الثلاثي كاسيميرو، كورتوا وبنزيما ...

بدأت شركة EA Sports، المنتجة للعبة فيفا الشهيرة الكشف عن طاقات اللاعبين في فيفا 22، والمنتظر صدورها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وينتظر الجميع صدور اللعبة، لخوض تجربة اللعب بريال مدريد، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ويتواجد في صفوفه كوكبة من أفضل اللاعبين.

ويتصدر قائمة أفضل لاعبي ريال مدريد في فيفا 22، ثلاثة لاعبين هم كاسيميرو، تيبو كورتوا، بالإضافة إلى المهاجم كريم بنزيما.

وسيعرض لكم موقع جول، تقييمات لاعبي ريال مدريد في فيفا 22 بشكل رسمي، في التقرير التالي.

تقييمات بطاقات لاعبي ريال مدريد في فيفا 22

كما ذكرنا سابقًا يتصدر الثلاثي كاسيميرو، وكورتوا، وبنزيما الترتيب إذ تكون بطاقة كل منهم 89، ويأتي خلفهم توني كروس وتكون بطاقته بطاقة 88، بينما تراجعت بطاقة إيدين هازارد إلى تقييم 85.

اللاعب المركز التقييم كاسيميرو CDM 89 كريم بنزيما CF 89 تيبو كورتوا GK 89 توني كروس CM 88 لوكا مودريتش CM 87 إيدين هازارد LW 85 داني كارباخال RB 85 دافيد ألابا CB 84 ماركو أسينسيو RW 83 فيرلاند ميندي LW 83 فيدي فالفيردي CM 83 جاريث بيل RW 82 إيدير ميليتاو CB 82 إيسكو CAM 82 ناتشو فيرنانديز CB 81 لوكاس فاسكيز RW 81 فينيسيوس جونيور LW 80 مارسيلو LB 80 رودريجو RW 79 لوكا يوفيتش ST 79 إدواردو كامافينجا CM 78 خيسوس فاييخو CB 75 أندري لونين GK 74

ما هو موعد صدور فيفا 22؟

موعد نزول فيفا 22 هو يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.

سعر النسخة العادية من فيفا 22 على أجهزة بلايستيشن وإكس بوكس هو 59.99 دولار أمريكي، أي حوالي 225 ريالًا سعوديًا، وهو نفس سعرها على أجهزة الكمبيوتر، أما سعرها على نينتيندو فهو 49.99 دولار أي حوالي 188 ريالًا.

نسخة Ultimate FIFA 22 أكبر من هذا، وهي متوفرة على جميع الأجهزة باستثناء النينتيندو، وسعرها لا يختلف باختلاف الجهاز وهو 99.99 دولار أي 375 ريالًا سعوديًا.

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