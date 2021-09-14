FIFA 22

فيفا 22: بنزيما وكورتوا وكاسيميرو الأعلى وتراجع هازارد في تقييمات ريال مدريد

بلال محمد
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Getty/Real Madrid Twitch
تعرف على طاقات بطاقات لاعبي ريال مدريد في لعبة فيفا 22 التي يتصدرها الثلاثي كاسيميرو، كورتوا وبنزيما ...

بدأت شركة EA Sports، المنتجة للعبة فيفا الشهيرة الكشف عن طاقات اللاعبين في فيفا 22، والمنتظر صدورها بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وينتظر الجميع صدور اللعبة، لخوض تجربة اللعب بريال مدريد، الذي يحظى بشعبية كبيرة، ويتواجد في صفوفه كوكبة من أفضل اللاعبين.

ويتصدر قائمة أفضل لاعبي ريال مدريد في فيفا 22، ثلاثة لاعبين هم كاسيميرو، تيبو كورتوا، بالإضافة إلى المهاجم كريم بنزيما.

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وسيعرض لكم موقع جول، تقييمات لاعبي ريال مدريد في فيفا 22 بشكل رسمي، في التقرير التالي.

تقييمات بطاقات لاعبي ريال مدريد في فيفا 22

كما ذكرنا سابقًا يتصدر الثلاثي كاسيميرو، وكورتوا، وبنزيما الترتيب إذ تكون بطاقة كل منهم 89، ويأتي خلفهم توني كروس وتكون بطاقته بطاقة 88، بينما تراجعت بطاقة إيدين هازارد إلى تقييم 85.

اللاعب المركز التقييم
كاسيميرو CDM 89
كريم بنزيما CF 89
تيبو كورتوا GK 89
توني كروس CM 88
لوكا مودريتش CM 87
إيدين هازارد LW 85
داني كارباخال RB 85
دافيد ألابا CB 84
ماركو أسينسيو RW 83
فيرلاند ميندي LW 83
فيدي فالفيردي CM 83
جاريث بيل RW 82
إيدير ميليتاو CB 82
إيسكو CAM 82
ناتشو فيرنانديز CB 81
لوكاس فاسكيز RW 81
فينيسيوس جونيور LW 80
مارسيلو LB 80
رودريجو RW 79
لوكا يوفيتش ST 79
إدواردو كامافينجا CM 78
خيسوس فاييخو CB 75
أندري لونين GK 74

ما هو موعد صدور فيفا 22؟

موعد نزول فيفا 22 هو يوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، وسيتاح الطلب المسبق قبل تاريخ الإصدار بأسبوع تقريبًا.

سعر النسخة العادية من فيفا 22 على أجهزة بلايستيشن وإكس بوكس هو 59.99 دولار أمريكي، أي حوالي 225 ريالًا سعوديًا، وهو نفس سعرها على أجهزة الكمبيوتر، أما سعرها على نينتيندو فهو 49.99 دولار أي حوالي 188 ريالًا.

نسخة Ultimate FIFA 22 أكبر من هذا، وهي متوفرة على جميع الأجهزة باستثناء النينتيندو، وسعرها لا يختلف باختلاف الجهاز وهو 99.99 دولار أي 375 ريالًا سعوديًا.

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