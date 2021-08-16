جلسة حاسمة "الإثنين" تُحدد مستقبل مبابي!

مستقبل كيليان مبابي سيُحدد اليوم.

تتضارب التقارير حول الطريقة التي سيعلن بها الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان رحيله عن فريقه.

لكن التقارير المتضاربة تبدو متفقة على أن اليوم، الإثنين، سيكون فاصلًا في مستقبل مهاجم فرنسا الشاب.

ماذا سيحدث اليوم؟

ذكر برنامج "إل شيرينجيتو" الشهير في إسبانيا أن اجتماعًا سيعقد بين كيليان مبابي وناصر الخليفي رئيس ومالك نادي باريس سان جيرمان.

الاجتماع الذي سيعقد اليوم بين الخليفي ومبابي كان من المفترض أن يكون لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

لكن وفقًا للبرنامج الإسباني فإن مبابي سيواصل رفضه التجديد، بل سيطلب صراحة من الخليفي الرحيل من سان جيرمان والانتقال إلى ريال مدريد.

كيليان سينتهج أسلوبًا مهذبًا في طلبه كما أكد البرنامج الإسباني؛ طلبه سيكون دون أي تهديدات أو طلبات بل بشكل جيد ومهذب.

أما صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية فذكرت أن اليوم سيكون حاسمًا لمستقبل مبابي وأن اللاعب سيعلن عن مستقبله بوضوح على الملأ.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية تشكك في فرضية نظيرتها الإيطالية؛ لأن إعلان كيليان رغبته ستؤخذ على أنها تهديد لناديه وربما يتعقد الموقف أكثر.

كيف رد ريال مدريد على أخبار انتقال مبابي إليه؟

يتردد اسم ريال مدريد مقترنًا بمبابي في الفترة الأخيرة لرغبة الطرفين في عقد الصفقة.

ريال مدريد رد على هذه التقارير عبر مدير العلاقات المؤسسية في النادي، إيميليو بوتراجينو، الذي قال: "نكن احترامًا كبيرًا لمبابي وباريس سان جيرمان ولم نعتد على التحدث عن لاعبين ليسوا معنا".

ويتعقد موقف مبابي مع جماهير باريس سان جيرمان التي أطلقت ضده صافرات استهجان يوم مباراتهم مع ستراسبورج في الدوري الفرنسي.

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