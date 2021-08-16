حفل عيد ميلاد يعزز بُعد مبابي عن باريس سان جيرمان

مبابي يبتعد عن باريس سان جيرمان.

يبدو أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، يبتعد أكثر وأكثر عن فريقه وزملائه.

مبابي الراغب في الرحيل عن ناديه لم يحضر حفل عيد ميلاد زميله أندير هيريرا رغم حضور زملائه في الفريق حتى الجُدد.

من غاب عن حفل عيد ميلاد هيريرا؟

نشر اللاعب الإسباني صورة له مع زملائه وكتب "شكرًا للفريق العظيم".

حفل عيد ميلاد هيريرا، 32 سنة، كان في اليوم التالي لفوز باريس سان جيرمان على ستراسبوج في الدوري والذي شهد تقديم صفقات الفريق الجديدة "ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وجيانلويدجي دوناروما وأشرف حكيمي وفاينالدوم".

الصورة التي نشرها هيريرا على حسابه الرسمي على إنستجرام ضمت كل من "سيرخيو ريكو وفاينالدوم وحكيمي ودانيلو وبيرنات ورافينها وإيكاردي وفيراتي وميسي وراموس وكيلور نافاس ودي ماريا ونيمار وباريديس" وكان مبابي أبرز الغائبين.

أين مبابي؟

السؤال الذي سأله الجمهور في التعلقيات على صورة هيريرا كان: أين مبابي؟

كيليان الذي لعب مباراة فريقه ضد ستراسبورج، أطلق جمهور ناديه صافرات الاستهجان ضده.

الجماهير هاجمت مبابي بسبب التقارير التي تؤكد رغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف تحديدًا إلى ريال مدريد.

ويرغب باريس في الإبقاء على نجمه الشاب الذي ينتهي تعاقده معه في الصيف القادم؛ وكان ناصر الخليفي، رئيس ومالك سان جيرمان، قد كرر في مؤتمر تقديم ميسي عزم فريقه على الإبقاء على مبابي محاولًا إغرائه بأن باريس بات يملك أفضل فريق في العالم حاليًا.

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