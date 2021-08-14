فيديو| استقبال الفاتحين لميسي من جماهير باريس وصافرات ضد مبابي

جماهير باريس تحسن استقبال ميسي وترحب به بحفاوة كبيرة.

استقبلت جماهير باريس سان جيرمان لاعبها الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي بترحاب كبير.

وقدم باريس سان جيرمان لاعيه الجُدد؛ سيرخيو راموس وجيانلويديجي دوناروما وأشرف حكيمي وفينالدوم وميسي لجمهور ملعب حديقة الأمراء.

ويستقبل باريس الآن فريق ستراسبورج في ثاني جولات الدوري الفرنسي.

وحظى ميسي باستقبال الفاتحين من قِبل جماهير باريس التي هتفت كثيرًا باسمه، ورفعت لافتات ترحب به كما ظهر علم الأرجنتين، بلد ميسي التي يحمل شارة قيادة منتخبها، في المدرجات الفرنسية.

وحضر في المدرجات زميل ميسي السابق في برشلونة وزميله الحالي في باريس سان جيرمان، نيمار، الذي يغيب عن مباراة اليوم.

وكانت قناة Canal+ قد بثت فيديو يُظهر نيمار وهو في غرف خلع الملابس يحيي ميسي قبل خروجه إلى الملعب لتحية الجمهور.

وانتقل ميسي إلى باريس الأسبوع الماضي بعقد انتقال حر بعدما رحل عن برشلونة.

وكان برشلونة قد أعلن قبل 10 أيام رحيل ميسي عن الفريق وعدم تجديد عقده بسبب الصعوبات المالية التي يعاني منها النادي وتمنعه من تجديد عقد ميسي وقيده.

كيف استقبل الجمهور مبابي؟

لكن على الجهة المقابلة حظي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان باستقبال مغاير؛ فالجماهير أطلقت ضده صافرات استهجان.

اللاعب لم يحدد مستقبله بعد مع باريس ولم يجدد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.

وكانت تقارير قد ذكرت أن مبابي قد تكون مباراته ضد ستراسبورج الأخيرة بقميص باريس إذ سيعلن مستقبله عقب المباراة أو يوم الإثنين المقبل بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية.

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