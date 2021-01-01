تقارير.. دورتموند يحدد قيمة "صادمة" للموافقة على بيع هالاند

من يستطيع دفع هذه القيمة؟

أوردت تقارير صحفية أن إدارة بوروسيا دورتموند برئاسة هانز يواخيم فاتسكه قد حددت قيمة خيالية للموافقة على رحيل إرلينج هالاند في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

هالاند يرتبط بعقد مع دورتموند ممتد حتى صيف 2023، وبدأت الأحاديث تكثر عن إمكانية مغادرته النادي الألماني الصيف المقبل خصوصًا مع مستواه الاستثنائي واهتمام كبار أوروبا الضخم به.

ريال مدريد كان النادي الأكثر اهتمامًا بهالاند جنبًا إلى جنب مع غريمه التقليدي برشلونة خصوصًا مع وصول جوان لابورتا لسدة الحكم في النادي الكتالوني، مع ارتباط اسمه بعمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا.

ما هي القيمة التي حددتها إدارة دورتموند للموافقة على بيع هالاند؟

هذه القيمة، ووفقًا لما أتى في تقرير من شبكة "ESPN"، ستكون 180 مليون يورو، وإلا فإن دورتموند لن يكون على استعداد للتفاوض مع أي نادٍ حيال الدولي النرويجي.

قد تتغير الأمور نوعًا ما في حالة أن فشل دورتموند في الوصول إلى المربع الذهبي للدوري الألماني وبالتبعية عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، خصوصًا وأن زملاء هالاند يأتون خامسًا بفارق أربع نقاط عن الرابع آينتراخت فرانكفورت.

على أي حال، تأكيدات ESPN أن الرقم ثابت مهما تغيرت الأمور، فإدارة دورتموند لا تتعجل بيع صاحب الـ20 عامًا خصوصًا وأنها قد تبيع جادون سانشو وتحل الأزمة المالية في النادي بسهولة شديدة.

ما هي الأندية التي يمكنها دفع هذه القيمة الضخمة؟

من الناحية المنطقية، لن يستطيع ريال مدريد أو برشلونة الوفاء بهذه القيمة الضخمة في ظل ما يُعانياه من أزمة اقتصادية واضحة جراء فيروس كورونا.

وسواءً مانشستر يونايتد أو بايرن ميونخ، فهما أيضًا ليسا على استعداد لضخ أموال بهذا الحجم في صفقة هالاند حاليًا رغم اعترافهم بالقيمة الفنية الكبيرة للاعب النرويجي.

يبقى هكذا اسم مانشستر سيتي هو الأوفر حظًا، باعتبار أن النادي الإنجليزي غني بالموارد، جنبًا إلى جنب مع تشيلسي، والذي تشير الصحف إلى استعداده بذل الغالي والنفيس من أجل هالاند بناء على رغبة المالك رومان أبراموفيتش.

كيف يمكن لريال مدريد وبرشلونة الحصول على هالاند بقيمة أقل؟

وفقًا للتقارير الواردة من الصحف الألمانية، فهناك شرط جزائي في عقد هالاند مع دورتموند يُفعّل بداية من صيف 2022.

هذا الشرط الجزائي يسمح لهالاند بالرحيل نظير 100 مليون يورو، وقبلها قيل أن الرقم لا يتخطى 75 مليون يورو، وعلى هذه الحالة، يمكن لريال مدريد وبرشلونة ضم اللاعب.

يذكر هنا أن مينو رايولا، وكيل هالاند، قد أكد في تصريحات سابقة أن عدد قليل جدًا من الأندية حول العالم يمكنها الوفاء بقيمة انتقال موكله ودفع راتبه الضخم.

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