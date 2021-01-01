تحذير لهالاند من مغادرة دورتموند.. "لا تكرر خطأ ديمبيلي"

نجم بروسيا دورتموند يُحذّر ايرلينج هالاند من الرحيل قبل أن يُصبح "جاهزاً"

حذّر ماتياس زامر، نجم بروسيا دورتموند السابق، اللاعب ايرلينج هالاند من مغادرة الفريق بالوقت الحالي، لاجئاً الى مثال رحيل عثمان ديمبيلي الى برشلونة عام 2017 وبطء تأقلمه مع برشلونة.

ويُعتبر صاحب الـ20 عاماً أبرز أهداف الأندية الكُبرى، من ريال مدريد مروراً بمانشستر سيتي، برشلونة، مانشستر يونايتد وتشيلسي، وبناءً عليه تسارعت الآراء والتخمينات حول ما قد يُقرره اللاعب الشاب.

ومن هذا المنطلق قال ماتياس زامر: "على اللاعب أن ينظر جيداً الى قيمة بروسيا دورتموند وإلى ما قدّمه له الفريق، هو لاعب أكثر من رائع، لكن عليه أن يرى ما حصل مع انتقال عثمان ديمبيلي على سبيل المثال، أنصحه ألا ينتقل قبل أن يُصبح ناضجاً كروياً".

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وأضاف: "فلننظر الى روبيرت ليفاندوفسكي أيضاً، عندما إنتقل من دورتموند كان على أهبة الاستعداد، وكانت خطوة لا تشوبها شائبة".

وعن فكرة إنتقال هالاند مباشرةً الموسم المقبل إلى بايرن ميونخ، علّق سامر بالقول: "أراها مستبعدة جداً، لأنهم يملكون ليفاندوفسكي بالفعل وهو في أوج عطاءاته".

من جهة أخرى كان هالاند علّق على أخبار رحيله قريباً عن دورتموند بتطمين الجماهير أن لديه أعوام متبقية في عقده وأنه ملتزم حالياً مع فريقه، بالرغم من الإغراءات الكثيرة التي تُعرض عليه.