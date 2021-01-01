تيباس ينصح ميسي ويسخر من فكرة قدوم هالاند أو مبابي الى الليجا

"كيف سيتم التعاقد مع هالاند ومبابي؟ بخدعة سحرية؟"

أعاد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس نصيحته لقائد نادي برشلونة ليونيل ميسي بالبقاء مع ناديه وعدم المغادرة بعد انتهاء عقده هذا الصيف، في حين تساءل ساخراً من فكرة قدوم النجمين ايرلينج هالاند وكيليان مبابي الى الدوري الاسباني في سوق الانتقالات المقبلة.

وقال تبياس في حديث صحفي نقلته صحيفة "آس" الاسبانية: "ليونيل ميسي هو أفضل لاعيب في التاريخ بالطبع أريده أن يبقى مع برشلونة، عندما ننظر الى ما قدّمه في الأعوام الأخيرة مع النادي لا يُمكننا إلا أن نطالبه بالبقاء".

وأضاف: "إن كنت أحد مستشاريه سأنصحه بالبقاء، لقد تخطى كونه لاعب كرة قدم ليُصبح علامة تجارية لناديه".

صلاح بديلاً لميسي في باريس سان جيرمان.. وعودة ممكنة لسواريز الى ليفربول

وأصبح ميسي اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات بقميص نادي برشلونة على مدار تاريخ النادي بواقع 768 مباراة بعد أن تخطى رقم زميله السابق تشافي هيرنانديز.

وجدد تيباس تأكيده على أن الدوري الإسباني لم يعانِ من رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان ولا من رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

تحذير لهالاند من مغادرة دورتموند.. "لا تكرر خطأ ديمبيلي"

الى ذلك سئل تيباس عن إمكانية قدوم كل من ايرلينج هالاند وكيليان مبابي الى الدوري الإسباني بعد تزايد الشائعات بإهتمام كل من برشلونة وريال مدريد بخدماتهما فأجاب ساخراً: "كيف ذلك؟ بخدعة سحرية؟"، موضحاً ان "برشلونة عليه الكثير من اللاعبين ليتمكن من التعاقد مع نجوم جدد والأمر نفسه ينطبق على ريال مدريد"، مشدداً على أن الأندية الاسبانية بمجملها تعاني إقتصادياً.