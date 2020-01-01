تقارير: جاريدو يدرس تسريح عدد كبير من لاعبي الوداد المغربي

جاريدو يسعى لعملية إحلال وتجديد بصفوف نادي الوداد المغربي.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، يرغب في تعديل أوضاع فريقه خلال الفترة القادمة، مستغلًا فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الوداد يستعد لمواجهة الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تشهد جميع المنافسات الرياضية حاليًا توقفًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة "le 360" المغربية، إلى أن جاريدو المدير الفني لفريق الوداد، استقر على رحيل بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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جاريدو يسعى لتسريح بعض اللاعبين الذين فشلوا في التواجد في التشكيلة الأساسية للفريق، على أن يتم التعاقد مع لاعبين مميزين في هذا المركز.

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ومن جانبه، يدرس سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد، تكرار ما فعله منذ سنوات، بتسريح اللاعبين غير المرغوب فيهم، لأندية أخرى على سبيل الإعارة.

ويواصل لاعبي الوداد تدريباتهم في الحجر الصحي، الذي فرضته السلطات المغربية، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.