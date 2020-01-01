أخبار الأهلي اليوم | فايلر يحسم مستقبل محمد شريف

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 مايو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 3 مايو 2020 ..

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الأهلي في 6 نقاط: لا داعي لاستعجال إلغاء الدوري

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا، يعلن خلاله عن موقفه من استئناف النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة، وعودة منافسات الدوري المصري للموسم الجاري، في ظل تفشي فيروس كورونا في مصر. التفاصيل هنا

باسم مرسي: إن إلغي الدوري، فالأهلي أحق بلقبه

قال باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي أن الأهلي الأحق بالتتويج باللقب حال إلغاء الدوري المصري هذا الموسم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأعاد مهاجم الزمالك السابق ذلك لأمر لسببين، الأول هو فارق النقاط الكبير والبالغ 16 نقطة بين الأهلي وأقرب مطارديه في الصدارة، والثاني أنه حامل لقب الموسم الماضي.

ثلاث عروض خليجية لمحمد شريف، وفايلر يرفض

أفادت مصادر صحفية أن محمد شريف لاعب الأهلي المعار إلى إنبي هذا الموسم تلقى عرضين من السعودية وثالثًا من الإمارات لضمه بنهاية الموسم الجاري، لكن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض التخلي عنه تمامًا وأكد للإدارة رغبته في استعادته خاصة مع تألقه هذا الموسم مع إنبي والرحيل المتوقع لرمضان صبحي.

العروض الأوروبية تؤجل حسم موقف رمضان صبحي مع الأهلي

طلب رمضان صبحي من إدارة الأهلي تأجيل حسم موقفه من البقاء أو الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، إذ ينتظر اللاعب تحركًا رسميًا من الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه خاصة من إيطاليا وإنجلترا.