تقارير - الأهلي يفاوض فلادان ميلويفيتش لخلافة جروس

إدارة نادي الأهلي السعودي بدأت البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الأهلي السعودي بدأت البحث عن مدير فني جديد لقيادة الفريق بدلاً من المدير الفني السويسري كريستيان جروس.

وأشارت التقارير إلى أن جروس غير مرضي عنه في النادي الأهلي خلال الفترة الحالية بسبب عدم استقرار نتائج الفريق على الصعيد المحلي.

صحيفة "عكاظ" بحسب مصادرها قالت أن مسؤولي الراقي فتحوا باب المفاوضات مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، لخلافة المدرب الحالي كريستيان جروس.

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وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين الأهلاويين والمدرب ميلويفيتش وصلت إلى مراحل متقدمة، واقترب الطرفان من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد.

وتوقعت الصحيفة السعودية أن جروس ستتم إقالته خلال الأيام القليلة المقبلة في حالة التوصل إلى اتفاق مع مدير فني جديد.

وكان ملف التعاقد مع المدرب الصربي قد تقدم الملفات الموجودة على طاولة المفاوض الأهلاوي، التي ضمت أيضاً المدرب الهولندي ياب ستام، اضافة إلى أسماء تدريبية أخرى.

الجدير بالذكر أن آخر محطات ميلويفيتش التدريبية كانت مع نادي النجم الأحمر الصربي، حيث أشرف وقتها على تدريب محترف الأهلي الحالي ماركو مارين.