يوسف بلايلي وعسيري جاهزان لقيادة الأهلي أمام الاتفاق

لقاء الاتفاق الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر

تأكد الجهاز الفني بنادي الأهلي السعودي من جاهزية اللاعب يوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري والمحترف في صفوف النادي الأهلي عقب الإصابة الطفيفة التي لحقت به في مواجهة العدالة الأخيرة.

وأصبح الدولي الجزائري جاهزًا للمشاركة في لقاء الاتفاق الخميس المقبل على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة ضمن مواجهات الجولة ال17 لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الجهاز الطبي بالنادي الأهلي قد منح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية والتي شارك فيها أمس وأبدى جاهزية عالية للقاء المقبل.

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في الإطار نفسه، تلقى المدير الفني كريستيان جروس أنباءً سارة، حيث نجح اللاعب عبد الفتاح عسيري لاعب خط الوسط في فريق الأهلي في تجاوز الاختبارات الطبية التي وضعها له الجهاز الطبي في النادي بعد إكماله البرنامج العلاجي والتأهيلي الموضوع له من قبل طبيب الفريق.

وكان اللاعب قد تعرض للاستشفاء بعد تعرضه لإصابة العضلية التي لحقت به في مباراة الرائد الماضية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يُذكر أن تدريبات الأهلي شهدت تدريبات فريق الأهلي مساء أمس مشاركة اللاعب مازن أبو شرار لاعب خط الهجوم، والذي تعاقد معه النادي قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية بلحظات قادما من نادي ضمك لتعزيز خط الهجوم.