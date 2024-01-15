"تصريحات مانشيني أقرب للحقيقة!" .. وكيل علي هزازي يناقض نفسه أمام اتهامات "العصيان السعودي"

وكيل لاعب الاتفاق يتفاعل بطريقة غريبة مع اتهامات موكله بالتمرد على المنتخب السعودي!

وضع رفيع الشهراني؛ وكيل علي هزازي لاعب الاتفاق، نفسه في موقف محرج بتفاعله الغريب مع اتهامات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، لعدد من اللاعبين بالتمرد ورفض الانضمام لمعسكرات الأخضر.

المدرب الإيطالي خرج متهمًا هزازي رفقة خمسة لاعبين آخرين برفض الانضمام لمعسكرات الأخضر طالما لن يتم الدفع بهم أساسيًا، مؤكدًا أن هذا هو سبب استبعادهم من القائمة المشاركة في كأس آسيا قطر 2023.

عدد من المتهمين خرجوا للدفاع عن أنفسهم كسلمان الفرج، سلطان الغنام ونواف العقيدي، لكن وكيل هزازي هو من تكفل بالرد عنه..

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تفاعل وكيل هزازي في البداية مع كلام مانشيني، مرجحًا صدقه بغرابة شديدة، إذ كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "على الصعيد الشخصي تمنيت أن يكون مانشيني مخطئًا للومه خيرًا من أن أسمع منه تصريحًا بهذه الطريقة التي كادت أقرب للحقيقة".

وبينما طالبه الجمهور بتوضيح موقف موكله، أكد الشهراني أن لاعب الاتفاق يعاني من إصابة في باطن القدم، تأكد منها طبيب المنتخب بنفسه وتم إخطار مانشيني وإداري الأخضر بها، موضحًا: "تم استبعاده لعدم جاهزيته التامة للمشاركة".

يذكر أن تصريحات مانشيني أثارت الجدل بينما الأخضر مقبل على افتتاح مشواره في كأس آسيا غدًا الثلاثاء بمواجهة عمان، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الرياض.