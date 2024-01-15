"لا أفهم كيف للاعب رفض تمثيل وطنه" .. مانشيني يكشف موقفه من استدعاء المستبعدين مستقبلًا

المدرب الإيطالي أشعل الإعلام والشارع الكروي السعودي بتصريحاته النارية

واصل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية هجومه على اللاعبين السعوديين الذين رفضوا التواجد مع الفريق في كأس آسيا 2023، مشيرًا إلى أنه لم يُشاهد مثل ذلك طوال مسيرته المهنية.

صاحب الـ59 عامًا فتح النار على السداسي، سلمان الفرج وسلطان الغنام ومحمد مران ونواف العقيدي وخالد الغنام وعلي هزازي، بالتأكيد على أنهم رفضوا اللعب للأخضر بحجة أنهم لا يضمنوا التواجد في التشكيل الأساسي خلال كأس آسيا 2023 المقامة حاليًا في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك هو سبب استبعادهم من القائمة.

تلك كانت البداية النارية للمؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة عُمان، فيما كان الختام أشد قسوة على أولئك اللاعبين، وذلك بتأكيد مانشيني على عدم انضمامهم للمنتخب مرة أخرى طالما هو المدير الفني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال "أتفهم أحيانًا رغبة بعض اللاعبين في عدم الانضمام للمنتخب، لكن لا أعلم كيف للاعبين الشباب أن يرفضوا اللعب للمنتخب إلا إن ضمنوا اللعب، لا أستطيع فهم ذلك صراحة! المنتخب الوطني ليس نادٍ بل هو ممثل الوطن والشعب، عليك أن تكون سعيدًا بتواجدك ضمن تلك المجموعة، هذا وضع غريب أراه لأول مرة في حياتي".

أضاف "طلبت منهم أكثر من مرة الانضمام للمنتخب، تحدثت مع الغنام مرتين ومع العقيدي 3 مرات وكذلك مع هزازي ومران، لكنهم رفضوا في موقف غريب، عمومًا أنا أتفهم وأتقبل كل تلك الآراء والمواقف، لكني لن أستدعيهم مجددًا للمنتخب".