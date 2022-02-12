تصرف عاجل من الهلال مع جارديم بعد هزيمة الأهلي المصري

يبدو أن هناك حالة من الغضب الشديد داخل مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بعد الخسارة الكبيرة التي تلقاها الزعيم على يد الأهلي المصري، في كأس العالم للأندية.

الهلال اكتفى بالمركز الرابع بمونديال الأندية، بعد الهزيمة التي تلقاها من الأهلي بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت.

أول تصرف من إدارة الهلال تجاه جارديم بعد الهزيمة من الأهلي المصري

كشف قناة الإخبارية السعودية، عن اتخاذ قرار من جانب مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بإجراء اجتماع عاجل مع البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للزعيم.

وأشارت القناة إلى أن إدارة الهلال تعقد حاليًا اجتماعًا مع جارديم مدرب الفريق في استاد آل نهيان، الذي استضاف مباراة الهلال أمام الأهلي، من أجل مناقشة أسباب الهزيمة الكبيرة.

الهلال قد يتخذ قرارًا حاسمًا خلال الساعات القليلة القادمة، بسبب الشكل الذي ظهر عليه الهلال، حيث لم يقدم ما يشفع له أمام بطل إفريقيا.

#عاجل | إدارة #الهلال تعقد اجتماعاً مع مدرب الفريق ليوناردو جارديم في استاد آل نهيان لمناقشة أسباب الخسارة الكبيرة من الأهلي المصري #الهلال_الأهلي_المصري #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/uB8JNeI2U0 — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) February 12, 2022

الهلال من المنافسة على المونديال إلى الباب الضيق!

دخل نادي الهلال بطولة كأس العالم للأندية 2021 وعينه على تحقيق المفاجأة والمنافسة على اللقب، لكي يقدم الفريق الأزرق مستوى مميز في أول مبارياته أمام الجزيرة الإماراتي.

وواصل الزعيم المستوى المبهر أمام تشيلسي الإنجليزي، حيث نال إشادة واسعة من كل متابعي المباراة، حيث أكدوا على أن الهلال كان الأقرب للوصول إلى المباراة النهائية.

وعلى عكس المتوقع، خسر الهلال بأربعة أهداف دون رد "مع الرأفة" على يد شقيقه الأهلي المصري، ليخرج الفريق من مونديال الأندية من الباب الضيق.

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