الأهلي يلقن الهلال درساً مونديالياً برباعية تاريخية

نجح الأهلي المصري في الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، عقب فوزه المثير على نظيره الهلال السعودي بنتيجة كبيرة.

وحقق المارد الأحمر فوزًا عريضًا على الزعيم بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع من البطولة.

ودخل الأهلي المباراة بقيادة محمد شريف في الهجوم بينما طاهر محمد على الجناح بدلًا من حسين الشحات، ويعوض عبد القادر غياب محمد مجدي "أفشة" الموقوف.

أما الهلال قد دخل بقوته الضاربة موسى ماريجا في الهجوم وبتغيير بسيط عن مباراة تشيلسي، إذ يبدأ كارييو على حساب أوديون إيجالو الذي شارك أساسيًا في نصف النهائي.

وتمكن بطل إفريقيا من تقديم شوط أول كبير حيث شهد 3 أهداف حمراء في شباك بطل آسيا، لتصبح المرة الأولى التي يسجل فيها الأهلي 3 مرات في مباراة واحدة بكأس العالم للأندية.

وافتتح الأهلي التسجيل عند الدقيقة 8 عن طريق ياسر إبراهيم بعد أن أرسل علي معلول الكرة داخل منطقة الجزاء ليحولها ياسر برأسية قوية من أمام المرمى لداخل الشباك.

ثم ضاعف ياسر إبراهيم النتيجة لفريقه عند الدقيقة 17 قبل أن يوسع أحمد عبد القادر الفارق قبل دقائق من انتهاء الشوط الأول عند الدقيقة 40.

وشهد الشوط الأول بطاقتين حمراء ماثيوس بيريرا ومحمد كنو والذي اثر بشكل بالغ على شكل الفريق السعودي.

وواصل الأهلي توسيع الفارق في الشوط الثاني، إذ سجل عمرو السولية الهدف الرابع للفريق عند الدقيقة 64 بعد أن استلم الكرة خارج منطقة الجزاء وسددها بقوة في أقصى الزاوية اليمنى.

قذيفة لا تصد ولا ترد من عمرو السولية 🚀



هدف رابع للأهلي المصري في شباك الهلال السعودي ⚽️#الهلال_الأهلي - #المونديال_مع_جولpic.twitter.com/0GP00Kutx5 — GOAL Arabia (@GoalAR) February 12, 2022

ووصل المارد الأحمر لتلك المباراة بعد أن خسر أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-0 في نصف النهائي بينما الهلال سقط أمام تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 1-0.





