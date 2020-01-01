تشيلسي يضع بيونتيك بديلًا لكافاني

هل تحدث الصفقة؟

تداولت تقارير من الصحف البريطانية عزم تشيلسي التعاقد مع كريشتوف بيونتيك، لاعب ميلان، حال فشل التعاقد مع إيدينسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان.

ومن الواضح للجميع أن تشيلسي يُعاني في مركز المهاجم الصريح، وما قد يُزيد المعاناة هو الرحيل المتوقع لأوليفيه جيرود في الأيام المقبلة إلى إنتر ليتبقى الثنائي تامي أبراهام وميتشي باتشواي فقط.

صحيفة "تلجراف" أشارت إلى أن فرانك لامبارد، المدير الفني للبلوز، يضع كافاني كالخيار الأول له لدعم مركز المهاجم في يناير، غير أن الأمر يبدو صعب التحقق لعدة عوامل.

أتلتيكو مدريد هو الأقرب للحصول على خدمات الدولي الأوروجوياني، حيث اتفق الطرفان على البنود الشخصية ويتبقى الاتفاق بين الناديين فقط، في صفقة يتوقع أن تكلف الخزائن الإسبانية 12 مليون جنيه استرليني فقط.

اهتمام ياباني أمريكي بنجم تشيلسي

وبالتبعية، فإن الخطة البديلة للامبارد هي الذهاب إلى بيونتيك، والذي أصبح رحيله مؤكدًا خلال الميركاتو الحالي بعد وصول زلاتان إبراهيموفيتش إلى السان سيرو وتحوله إلى مهاجم بديل.

توتنهام كان أكثر الطامحين في الحصول على خدمات بيونتيك بعد إصابة هاري كين، لكن إصرار إدارة ميلان على بيعه نهائيًا نظير 30 مليون جنيه استرليني بدلًا من إرساله معارًا، وقف حائلًا أمام إتمام الصفقة للسبيرز.

يذكر أن الراتب الفلكي لكافاني أحد أسباب انهيار فكرة انضمامه إلى تشيلسي أو توتنهام، حيث يتحصل صاحب الـ32 عامًا على 360 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، وهو رقم من المستحيل تلبيته في الفريقين اللندنيين.