اهتمام ياباني أمريكي بنجم تشيلسي

الرحيل بات مؤكدًا..

اقترب بيدرو رودريجيز، لاعب تشيلسي، من مغادرة ملعب ستامفورد بريدج خلال السوق الشتوية الحالية، على أن تكون وجهته المقبلة بين اليابان أو الولايات المتحدة الأمريكية.

الدولي الإسباني لا يحظى بفرص للمشاركة أساسيًا منذ وصول فرانك لامبارد على رأس القيادة الفنية للبلوز، فاكتفى بالوجود في 12 مباراة فقط في 5 بطولات مختلفة، وأغلب ظهوره كان كبديل.

وبحسب ما أوردته آخر التقارير من الصحف الإنجليزية، فإن فيسيل كوبي الياباني هو أحدث المهتمين بالحصول على خدمات صاحب الـ32 عامًا في الفترة المقبلة.

فيسيل كوبي هو واحد من أشهر الأندية اليابانية في السنوات الأخيرة بعدما أقدم على ضم عدد كبير من نجوم كرة القدم، وعلى رأسهم أندرياس إنييستا ودافيد فيا وغيرهما.

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في الوقت نفسه، فإن الفريق الياباني ليس الوحيد المهتم بالتعاقد مع بيدرو، إذ يحظى اللاعب الكتلاني باهتمام عدد من الأندية الأمريكية وتحديدًا إنتر ميامي، النادي المملوك للأسطورة دافيد بيكهام.

النادي الأمريكي يُغري بيدرو بالحياة في فلوريدا والعدد الكبير من السكان الذي يتحدث بالإسبانية مما سيسهل عليه المعيشة كثيرًا، ولكن هناك فرصة أخرى له للرحيل إلى فريق نيويورك سيتي المهتم به أيضًا.

الأندية الأمريكية من الممكن منح تشيلسي استفادة إضافية من خلال الإبقاء على بيدرو حتى الفترة بين 12 فبراير وحتى 5 مارس، عندما يُفتح السوق في الدوري الأمريكي ومن ثم إتمام الصفقة.

يذكر أن بيدرو كان مطلوبًا من قبل عدد من الأندية الإسبانية ولكنه سبق وأن أكد على حلمه بالعودة إلى برشلونة وليس سواه داخل الليجا.

