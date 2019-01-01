تشيلسي في مهمة اثبات الذات أمام عودة ثقة مانشستر سيتي

قمة منتظرة مساء السبت على ملعب الاتحاد

يستعد ملعب الاتحاد مساء غد السبت، لاستقبال قمة الجولة الـ 13 من البريميرليج بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

أصحاب الأرض يدخلون المباراة وهم في المركز الرابع برصيد 25 نقطة، وعلى الجانب الآخر تشيلسي يحتل المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

مانشستر سيتي هدفه الوحيد هو الفوز لمداواة جراحة بعد الهزيمة من ليفربول في المباراة الأخيرة بالدوري، والعودة إلى المنافسة من جديد.

بطل الدوري النسخة الماضية، يعيش حالة من التخبط وتراجع النتائج هذا الموسم، إذ تعرض للهزيمة في ثلاث مباريات وتعادل وحيد، مما يجعل مبتغاه هو استعادة الثقة وتحقيق الفوز على فريق كبير لتدارك موقفه في البريميرليج.

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على الجانب الآخر، يريد أبناء المدرب فرانك لامبارد مواصلة الصحوة وتحقيق الانتصار على فريق كبير مثل سيتي.

البلوز حققوا الفوز في آخر ست مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وطيلة الموسم خسروا مباراتين فقط.

هجوم مانشستر سيتي هذا الموسم هو الأقوى في إنجلترا وفي أوروبا بتسجيله 35 هدفاً من 86 تسديدة على المرمى، بينما سجل هجوم الفريق اللندني 27 هدفاً من 80 تسديدة.

واستقبلت شباك المواطنين 13 هدفاً وخرج الفريق في خمس مباريات بشباك نظيفة، وعلى الجانب الآخر استقبلت شباك تشيلسي 17 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في ثلاث مناسبات.

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بالأرقام تبدو المباراة نسبة الفوز فيها متساوية، ولكن أكثر ما يقلق جمهور تشيلسي في تلك المباراة، هو تراجع الفريق في المباريات الكبيرة، لامبارد وفريقه هذا الموسم فشلوا في تحقيق الفوز أمام الفرق الكبيرة إذ خسر مباراتين من مانشستر يونايتد ومباراتين من ليفربول وتعادل أمام ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

في النهاية من المعروف عن الدوري الإنجليزي، أنه دائماً خارج التوقعات ولا يستطيع أحد التكهن بنتيجة مبارياته، الآن يستعد الجميع لمباراة قمة تعوضهم عن ملل فترة التوقف الدولي الأخيرة، فلمن تكون الغلبة فيها؟، هذا ما سنعرفه مساء السبت القادم.