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الدوري الأوروبي

تشيك يطمح في الفوز بالدوري الأوروبي قبل الاعتزال

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المخضرم سينهي مسيرته مع كرة القدم الصيف القادم بعد إعلان الاعتزال بصفوف أرسنال
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يطمح بيتر تشيك حارس أرسنال، في إنهاء رحلته مع كرة القدم ببطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

تشيك أعلن مؤخراً أن الموسم الحالي سيكون الأخير له ليعتزل اللعبة بشكل نهائي الصيف القادم.

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آمال أرسنال تبدو مستحيلة في الفوز بالدوري الإنجليزي، كما أنه ودع بطولتي كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزية للمحترفين.

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ويتبقى أمل وحيد لتشيك مع أرسنال هذا الموسم وهي بطولة اليوروبا ليج.

وقال التشيكي المخضرم:"بالطبع سيكون السيناريو الأفضل لي لإنهاء مسيرتي".

وأضاف:"نحن نقوم بالتحضير كل يوم لجميع البطولات، وهذا هدفنا الحالي، الفوز بكل مباراة ونقترب خطوة بخطوة نحو اللقب".

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وتابع:"الفوز باليوروباليج ستكون ذكرى عظيمة لنا وكذلك ستؤهل النادي لدوري أبطال أوروبا.

تصريحات تشيك تأتي قبل مواجهة أرسنال مساء اليوم الخميس أمام باتي بوريسوف البيلاروسي، في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي.

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