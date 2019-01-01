تشاكا يلمح إلى مغادرته أرسنال في يناير

رسالة منه بأنه غير سعيد في الجانرز..

ألمح جرانيت تشاكا إلى رغبته في الرحيل عن أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من خلال رسالة له عبر حسابه على موقع "انستجرام" بمناسبة العام الجديد.

وكان وكيل تشاكا قد أعلنها صراحة عن أن موكله اتفق مع هيرتا برلين على كل شيء ويتبقى فقط موافقة الفريق اللندني على الانتقال، كما أكد على أن إدارة أرسنال كانت على دراية بكل الخطوات قبل أن إتمامها.

الدولي السويسري في رسالته قال "أود أن أتمنى لكم ولجميع أسركم عامًا سعيدًا في 2020. بالنسبة لنا، كان عام 2019 رائعًا على الصعيد الشخصي حيث رزقت بطفلتي الجميلة.".

وأضاف "على جانب كرة القدم، عشت حالة من الصعود والهبوط، الآن الأمر كله يتعلق بأن أعطي كل ما عندي من أجل التأكد من أن العام المقبل سوف يكون خاصًا للغاية بالنسبة لنا جميعًا.".

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تصريحات تشاكا تأتي في الوقت الذي أكد فيه مايكل أرتيتا، المدرب الجديد لأرسنال، على رغبته في استمرار اللاعب داخل ملعب الإمارات، وهذا ما عبّر عنه بعد مباراة تشيلسي عندما رد على سؤال الصحافة حول رحيله بقوله "أتمنى ألا يحدث ذلك.".

ولم يتواجد تشاكا خلال هزيمة أرسنال على يد تشيلسي بهدفين لهدف، بيد أنه تواجد قبلها خلال تعادل كتيبة أرتيتا مع بورنموث، ثم تعرض لنزلة برد أبعدته عن ديربي لندن، ويتوقع أن يتواجد في قمة البريميرليج يوم الأربعاء أمام مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن أزمة تشاكا قد بدأت في أرسنال بعد هجوم الجماهير لفظيًا عليه بعد تبديله أمام كريستال بالاس لسوء مستواه، مما جعله يرد الهجوم ويخلع قميص الجانرز ويلقي به أرضًا، لتُسحب منه شارة القيادة وتنتقل لأوباميانج.