"تشافي يسقط تحتسب ركلة جزاء، بوسكيتس يضع أصبع في عيني لا!"

خرج مدافع إسبانيول، ديفيد لوبيز عن صمته وشكك في ضربة الجزاء التي حصل عليها برشلونة في مباراة ديربي كتالونيا في الدوري الإسباني.

إسبانيول حل ضيفًا على برشلونة على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الليجا والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف مقابل لاشيء.

هدف المباراة الوحيد جاء من ركلة جزاء، سددها الهولندي ممفيس ديباي بنجاح بعد 3 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني.

ماذا قال لاعب إسبانيول؟

فتح لوبيز النار على برشلونة بعد مباراة في تصريحات عبر "قناة إسبانيول" وقال: "في النهاية، التاريخ يعيد نفسه "

وتابع: "بوسكيتس يضع إصبعه في عيني وهي ليست ركلة جزاء، تشافي يخسر أمام باينا وهي ركلة جزاء، يمكنني الرجوع أكثر، يد ميسي في 2007".

وأضاف: "نشعر بالغضب لأن نادينا وجماهيرنا يستحقون المزيد من الاحترام هنا ولا يمكننا التزام الصمت".

ما هي الحالات التي تحدث عنها لوبير؟

في مواجهة بين الفريقين الكتالونيين في عام 2009، تم إسقاط تشافي من قبل راؤول باينا، لاعب إسبانيول ومنح الحكم ركلة جزاء لبرشلونة وسط اعتراض كبير من لاعبي إسبانيول، حينها انتهت المباراة بهدف مقابل لاشيء، انبرح لها بنجاح السويدي إبراهيموفيتش.

أما الثانية كانت في ديربي كتالونيا عام 2007، ميسي سجل هدفًا باليد، على طريقة مواطنه الأسطورة دييجو مارادونا، وسط اندهاش واعتراضات كبيرة من لاعبي إسبانيول، لكن الحكم لم يتراجع عن قراره.





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