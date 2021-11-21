مهاجم إسبانيا: ضربة جزاء برشلونة ضد إسبانيول أضحوكة!

سخر راؤول دي توماس مهاجم نادي إسبانيول ومنتخب إسبانيا من ركلة الجزاء التي حصل عليها برشلونة في "ديربي كتالونيا" والتي حسمت نتيجة اللقاء لصالح "البلوجرانا".

برشلونة تمكن من تحقيق الفوز على إسبانيول مساء السبت بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" لحساب الجولة 14 من بطولة الدوري الإسباني.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 48 من زمن اللقاء عبر ركلة جزاء حصل عليها الهولندي ممفيس ديباي، ونفذها بنجاح في مرمى دييجو لوبيز.

وفي تصريحات ما بعد المباراة، لم يخف راؤول دي توماس اختلافه مع حكم المباراة بشأن ركلة الجزاء، مؤكدًا أنها يراها أضحوكة.

وقال دي توماس: "من الملعب، بدا الأمر وكأنه مزحة، من الممكن أن تلمس المهاجم لكن دون نية للإعاقة".

وأضاف: "في بداية الموسم أخبرونا بأن الحكام لن يطلقوا الصافرة على هذا النوع من التدخلات، أعتقد أنها ليست ركلة جزاء".

ووجه دي توماس اللوم إلى الحظ على نتيجة المباراة، خاصة بعد أن اصطدمت الكرة في عارضة برشلونة في أكثر من مناسبة.

وقال مهاجم إسبانيا: "لقد كانت لدينا عدة فرص واضحة، لكن لم يكن لدينا أي حظ".

وأضاف: "كان من العدل أن نتعادل، لكن في كرة القدم يجب أن تسجل الأهداف، لقد حاولنا لكننا لم نحقق المطلوب".

واختتم راؤول دي توماس: "حاولنا الدفاع معًا ضد استحواذ برشلونة الطويل على الكرة، وأنا فخور بالفريق على هذا الجهد، لقد لعبنا مباراة رائعة، وبشكل عام كنا جيدين، لكن كان علينا التسجيل وهذا لم يحدث، وتسبب ذلك في هزيمتنا".

اقرأ أيضًا

يسجل بطريقة رونالدو.. ردود الأفعال على صلاح أمام آرسنال

لا يتوقف عن دخول التاريخ.. رقم أسطوري لإبراهيموفيتش وفاعلية الأبطال رغم هزيمة ميلان أمام فيورنتينا

بماركته المسجلة كسر صيامه بهدف رائع .. ماذا قدم ميسي أمام نانت؟