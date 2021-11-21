برشلونة يرد بقوة على أنباء اعتزال أجويرو

قرر نادي برشلونة الإسباني الرد بقوة على أنباء اعتزال الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم "البلوجرانا"، بعد الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرًا.

وقبل ساعات من مباراة ديربي كتالونيا بين برشلونة وإسبانيول في الجولة 14 من بطولة الدوري الإسباني، أكدت تقارير صحفية أن أجويرو سيعقد مؤتمرًا صحفيًا نهاية الأسبوع الجاري، لإعلان اعتزاله كرة القدم.

وبعد ساعات طويلة من الصمت سواء من جانب برشلونة أو ممثلي اللاعب، نفى رافا يوستي نائب رئيس النادي الكتالوني تلك الأخبار.

وقال يوستي في تصريحات أدلى بها لقناة نادي برشلونة: "أمام أجويرو ثلاثة أشهر ليرى كيف تتطور تلك الحالة الشاذة، قالوا لنا إنه يحتاج إلى ثلاثة أشهر لتقييم ما إذا كان قادرًا على مواصلة اللعب أم لا".

ما هو الجديد في مسألة اعتزال أجويرو؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تؤكد أن أجويرو لن يلعب كرة القدم مرة أخرى.

وكشفت الصحيفة أن أجويرو يأمل في التوصل إلى اتفاق اقتصادي مع برشلونة، وأن رحيله أصبح حتميًا، وأنه لا ينوي العودة إلى الأرجنتين إذا لم يواصل في مجال كرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، أكد سمير نصري، زميل أجويرو السابق في مانشستر سيتي، عبر قناة "كنال +" التلفزيونية الفرنسية أنه تلقى رسالة من الأرجنتيني تؤكد أنه قرر الاعتزال.

ما هو رد برشلونة على تلك الأنباء؟

بعد فترة من الصمت، قرر برشلونة نفي الأمر عبر عدد من أبرز الشخصيات في النادي، وذلك رغم عدم تقديم وكيل أعمال أجويرو أي توضيح للأمور.

رافا يوستي نائب الرئيس قال في تصريحات مقتضبة: "أنكر أن أجويرو سيعلن اعتزاله".

فيما قال ماتيو أليماني المدير الرياضي: "سيكون هناك وقت لنرى الأمور، في الوقت الحالي الأمور غير واضحة".

كما وجه تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة رسالة إلى أجويرو قال فيها: "لقد تحدثت معه، ما خرج غير صحيح، ليست لدينا هذه المعلومات، نحن نتحدث معه، وسنحاول جعل الأمور تتطور حتى يتمكن من الاستمرار في لعب كرة القدم، إنه هادئ وسعيد".

كيف بدأت أخبار اعتزال أجويرو؟

الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، وعبر قناته على موقع "تويتش" نقل عن مصادر حول أجويرو بأن اللاعب سيعتزل كرة القدم نهائيًا.

أجويرو يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، وتم الكشف عن خطورة حالته بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها الأرجنتيني بعد المباراة ضد ألافيس في "كامب نو" التي أقيمت يوم 31 أكتوبر الماضي.

وطلب الأرجنتيني التغيير في تلك المباراة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعد أن شعر بألم في الصدر وصعوبة في التنفس، وتم إدخاله إلى المستشفى لعدة أيام.

ماذا جاء في بيان برشلونة للإعلان عن حالة أجويرو؟

وبعد الاطمئنان على حالة اللاعب، أصدر برشلونة بيانًا أكد خلاله أن أجويرو سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، وأن فعالية العلاج الذي يخضع له سيتم تقييمها.

ومنذ ذلك الحين لم يصدر من برشلونة أي إعلان آخر بشأن حالة أجويرو الصحية.

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