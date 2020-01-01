جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة وترتيب المجموعات

تعرف على جدول مباريات وترتيب دوري أبطال آسيا 2020، القنوات الناقلة ومواعيد الأدوار الجديدة بعد عودة البطولة من التوقف الطويل بسبب تفشي فيروس كورونا

كان عشاق كرة القدم في آسيا على موعد مع انطلاق نسخة جديدة المسابقة الأهم من حيث الأندية في القارة في مارس 2019، وهي بطولة دوري أبطال آسيا التي تضم صفوة الأندية في القارة الصفراء، وكانت بداية الأدوار الأساسية تحديداً يوم الإثنين 4 مارس 2019 ميلادياً، الموافق 27 جمادى الآخرة 1440 هجرياً.

هذه النسخة كانت مميزة في أحداثها وتفاصيلها، وانتهت بتتويج الهلال السعودي بعد طول غياب باللقب بعد الانتصار على أوراوا ريدز الياباني، ليبدأ عشاق الكرة الآسيوية في التأهب إلى النسخة الجديدة، والتي بدأت أدوارها التمهيدية في 14 يناير 2020، الموافق 19 جمادى الأولى 1441.

ومع بداية النسخة الجديدة ظهر فيروس كورونا في الصين، وسرعان ما تفشى في جميع أنحاء القارة ثم العالم، وتسبب في توقف نشاط كرة القدم في القارة الصفراء وجميع أرجاء المعمورة مع حلول مارس، وبعد توقف طويل تقرر عو دة المسابقة في سبتمبر 2020.

المزيد من الفرق

دوري أبطال آسيا هي بطولة ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منذ عام 1967، وأخذت أشكالاً كثيرة وأسماء متعددة حتى وصلت لشكلها ونظامها الحاليين منذ 17 عاماً وتحديداً في عام 2002، أما عن البطل التاريخي لها فهو فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي الذي حصدها 3 مراتٍ من قبل.

تضم هذه البطولة أقوى الفرق الآسيوية من شرقها إلى غربها، وتتنافس هذه الأندية فيما بينها على مدار العام لتحديد البطل الذي كان يشارك في نسخة العام التالي، لكن في عام 2002 أصبح الفائز بالمسابقة يتأهل تلقائياً لكأس العالم للأندية، ويواجه أبطال القارات الأخرى "أوروبا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أفريقيا، أوقيانوسيا".

وتقدم لكم النسخة العربية من جول في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن نسخة الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا .. فرصة تشافي الكبرى لخطف إعجاب برشلونة

ما هو نظام بطولة دوري أبطال آسيا 2020؟

يشارك في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 32 فريقاً تقسم إلى قسمين، القسم الأول يتكون من 16 فريقاً وهو قسم الفرق المنتمية لبلاد الغرب الآسيوي، والقسم الثاني يتكون من 16 فريقاً أيضاً ويكون مخصصًا لفرق بلاد شرق القارة الأكبر في العالم، وكل قسم من هذين القسمين تتنافس فرقه فيما بينها ولا تواجه القسم الآخر إلا في النهائي، ما يعني أن النهائي يكون بين بطل الشرق وبطل الغرب.

يتم توزيع الأندية المنتمية لكل قسم على 4 مجموعات، وكل مجموعة بها 4 فرق، فيصبح لدينا 8 مجموعات كإجمالي، ويبدأ هذا الدور في الموسم الحالي في شهر فبراير المقبل ميلاديًا، شهر جمادى الآخر هجريًا، ومن المقرر أن ينتهي في مايو ميلاديًا، الموافق رمضان هجريًا..

تواجه فرق كل مجموعة بعضها البعض في مباريات بنظام الذهاب والإياب، وفي نهاية اللقاءات يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة لدور الـ16 الذي يكون أول الأدوار الإقصائية، وهذا الدور يلعب ذهاباً وإياباً بين كل فريقين، والفائز بمجموع المباراتين يتأهل لربع النهائي، أما الخاسر فيودع المسابقة.

يستمر تقسيم الفرق لشرقية وغربية في دور الـ16 حتى نهاية البطولة، وفي القسم الغربي المكون من المجموعات الأربعة الأولى، يواجه متصدر المجموعة الأولى وصيف المجموعة الثالثة والعكس، ويواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الرابعة والعكس، ويحدث نفس الأمر في القسم الشرقي، فمتصدر المجموعة الخامسة يواجه وصيف السابعة والعكس، ومتصدر السادسة يواجه الثامنة والعكس.

يتم إجراء قرعة بين الثمانية فرق الفائزة لمعرفة مواجهات ربع النهائي، ومن ضمن شروط القرعة أن فرق الشرق لا تواجه فرق الغرب، وبعد انتهاء دور الـ8 يتقابل الفريقان الفائزان من كل قسم في دور الأربعة، والفائز منهما يواجه بطل القسم الآخر في النهائي.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر.

جدول مباريات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا 2020

الدور التمهيدي الأول المباراة الموعد النتيجة الملعب تشيناي سيتي الهندي - الرفاع البحريني الثلاثاء 14 يناير 2020،

19 جمادى الأولى 1441 1-0 استاد نيهرو، كويمباتور الفيصلي الأردني - الكويت الكويتي الثلاثاء 14 يناير 2020،

19 جمادى الأولى 1441 2-1 استاد عمان الدولي سيريس نيجروس الفلبيني - شان يونايتد الميانماري الثلاثاء 14 يناير 2020،

19 جمادى الأولى 1441 2-3 استاد بانام، باكولود تامبينيس روفرز السنغافوري - بالي يونايتد الإندونيسي الثلاثاء 14 يناير 2020،

19 جمادى الأولى 1441 5-3 استاد جالان بيسار، سنغافورة

الدور التمهيدي الثاني المباراة الموعد النتيجة الملعب ملبورن - بالي يونايتد الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 0-5 استاد ملبورن لوكوموتيف طشقند الأوزبكي - استقلول الطاجاكستاني الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 1-0 استاد لوكوموتيف، طشقند بورت - سيريس الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 1-0 استاد بات، بانكوك بوريرام يونايتد التايلاندي - هو تشي مينه الفيتنامي الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 1-2 تشانج أرينا، بوريرام قدح الماليزي - تاي بو الهونج كونجي الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 1-5 استاد دارول أمان، ألور سيتار بونيودكور الأوزبكي - الزوراء العراقي الثلاثاء 21 يناير 2020،

26 جمادى الأولى 1441 1-4 استاد بونيودكور، طشقند شاهر خودرو - الرفاع الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادى الأولى 1441 1-2 ستاد إمام رضا، المشهد استقلال الإيراني - الكويت الأربعاء 22 يناير 2020،

27 جمادى الأولى 1441 0-3 استاد أزادي، طهران

الملحق المؤهل لدور المجموعات المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - بونديكور الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخرة 1441 0-1 استاد هزاع بن زايد، العين الأهلي السعودي - استقلول الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخرة 1441 0-1 مدينة الملك عبد الله الرياضية، جدة السيلية - شاهر خودرو الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخرة 1441 5-4 استاد حمد بن خليفة، الدوحة الريان - استقلال الإيراني الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخرة 1441 5-0 استاد أحمد بن علي، الريان سيول الكوري - قدح الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخرة 1441 1-4 استاد سيول شنجهاي الصيني - بوريرام يونايتد الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخرة 1441 0-3 استاد يوانشين، شنجهاي طوكيو الياباني - سيريس الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخرة 1441 0-2 استاد أجينوموتو، طوكيو كاشيما أنتلرز - ملبورن الثلاثاء 28 يناير 2020،

3 جمادى الآخرة 1441 1-0 استاد كاشيما

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2020

أوقعت القرعة الهلال حامل لقب دوري أبطال آسيا في المجموعة الثانية رفقة شباب الأهلي دبي وباختاكور، وجاء النصر في المجموعة الرابعة مع سيباهان أصفهان والسد القطري، أما الدحيل فسينافس التعاون والشرطة وبيرسبوليس في المجموعة الثالثة، ووقع الوحدة مع الشرطة في المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الأهلي 2 2 0 0 3 1 +2 6 2 استقلال 2 0 1 1 2 3 -1 1 3 الشرطة 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 الوحدة 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الهلال 3 3 0 0 6 2 +4 9 2 باختاكور 3 2 0 1 6 3 +3 6 3 شباب الأهلي دبي 3 1 0 2 3 4 -1 3 4 شاهر خودرو 3 0 0 3 0 6 -6 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 التعاون 3 2 0 1 3 1 +2 6 2 الدحيل 3 2 0 1 4 3 +1 6 3 بيرسبوليس 3 1 1 1 3 4 -1 4 4 الشارقة 3 0 1 2 3 5 -2 1

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النصر 3 2 1 0 6 3 +3 7 2 السد 3 1 2 0 8 5 +3 5 3 سيباهان 3 1 0 2 4 5 -1 3 4 العين 3 0 1 2 4 9 -5 1

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 سيؤول 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 بكين جوان 1 1 0 0 1 0 +1 3 3 ملبورن 2 1 0 1 1 1 0 3 4 تشيانجراي يونايتد 2 0 0 2 0 2 -2 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 طوكيو 2 1 1 0 2 1 +1 4 2 أولسان 1 0 1 0 1 1 0 1 3 شانجهاي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بيرث جلوري 1 0 0 1 0 1 -1 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 فيسيل كوبي 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 جوهور دارول 2 1 0 1 3 6 -3 3 2 جوانزو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 سوون 2 0 0 2 1 3 -2 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوكوهاما 2 2 0 0 6 1 +5 6 2 جيونبوك 2 0 1 1 3 4 -1 1 3 سيدني 2 0 1 1 2 6 -4 1 4 شنجهاي 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2020

الجولة الأولى المباراة الموعد النتيجة الملعب باختاكور - شباب الأهلي الإثنين 11 فبراير 2020،

17 جمادى الآخر 1441، 1-2 ملعب باختاكور المركزي الوحدة - الأهلي الإثنين 11 فبراير 2020،

17 جمادى الآخر 1441 1-1 آل نهيان الهلال - شاهر خودرو الإثنين 11 فبراير 2020،

17 جمادى الآخر 1441 0-2 جامعة الملك سعود الشرطة - الاستقلال الإثنين 11 فبراير 2020،

17 جمادى الآخر 1441 1-1 فرانسو حريري أولسان هيونداي - آف سي طوكيو الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادى الآخر 1441 1-1 أولسان التاج الكبير الشارقة - التعاون الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادى الآخر 1441 1-0 نادي الشارقة النصر - السد الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادى الآخر 1441 2-2 الملك فهد الدحيل - بيرسبوليس الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادى الآخر 1441 2-0 عبد الله بن خليفة سباهان أصفهان - العين الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادى الآخر 1441 4-0 نقش جهان ملبورن فيكتوري - تشيانجراي يونايتد الثلاثاء 12 فبراير 2020،

18 جمادى الآخر 1441 1-0 ملبورن المستطيل جيونبيك - يوكاهاما الأربعاء 13 فبراير 2020،

19 جمادى الأخر 1441 2-1 جيونجو كأس العالم جوهور - فيسيل كوبي الأربعاء 13 فبراير 2020،

19 جمادى الأخر 1441 1-5 نويفير

الجولة الثانية المباراة الموعد النتيجة الملعب باختاكور - شاهر خودرو الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441، 0-3 ملعب باختاكور المركزي شباب الأهلي - الهلال الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441، 2-1 آل راشد الشرطة - الوحدة الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441، 1-0 فرانسو حريري الأهلي - استقلال الإثنين 17 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441، 1-2 ملعب جابر الدولي طوكيو - بيرث جلوري الثلاثاء 18 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441 0-1 أجينوموتو آف سي سيؤول - ملبورن فيكتوري الثلاثاء 18 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441 0-1 ملعب سيؤول كأس العالم تشيانجاري يونايتد - بكين جوان الثلاثاء 18 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441 1-0 سينغا العين - النصر الثلاثاء 18 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441 2-1 هزاع بن زايد الشارقة - برسبوليس الثلاثاء 18 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441 2-2 الشارقة التعاون - الدحيل الثلاثاء 18 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441 0-2 مدينة الملك عبد الله الرياضية السد - سباهان الثلاثاء 18 فبراير 2020

23 جمادي الآخر 1441 0-3 السد سوون بلو وينجز - فيسيل كوبي الأربعاء 19 فبراير 2020،

24 جمادى الآخر 1441 1-0 سوون كأس العالم يوكوهاما مارينوس - سيدني الأربعاء 19 فبراير 2020،

24 جمادى الآخر 1441 0-4 نيسان

الجولة الثالثة المباراة الموعد النتيجة الملعب جوهور دارول - سوون الثلاثاء 3 مارس 2020،

4 رجب 1441 1-2 سلطان إبراهيم لاركين سيدني - جونبوك الأربعاء 4 مارس 2020،

5 رجب 1441 2-2 جوبيلي أوفال الأهلي - الشرطة الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1442،

18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات 0-1 استاد خليفة الدولي شباب الأهلي دبي - شاهر خودرو الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات 0-1 ملعب الوكرة الهلال - باختاكور الإثنين 14 سبتمبر 2020،

26 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 1-2 ملعب الوكرة العين - السد الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات 3-3 ملعب جاسم بن حمد الدحيل - الشارقة الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات 1-2 استاد المدينة التعليمية بيرسبوليس - التعاون الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 0-1 استاد المدينة التعليمية سيباهان - النصر الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات 2-0 ملعب جاسم بن حمد

الجولة الرابعة المباراة الموعد الملعب الشرطة - الأهلي الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442،

18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات استاد خليفة الدولي شاهر خودرو - شباب الأهلي الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ملعب الوكرة باختاكور - الهلال الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ملعب الوكرة السد - العين الخميس 17 سبتمبر 2020،

29 محرم 1442،

21:00 قطر، 22:00 الإمارات ملعب جاسم بن حمد الشارقة - الدحيل الجمعة 18 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات استاد المدينة التعليمية النصر - سيباهان الجمعة 18 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ملعب جاسم بن حمد التعاون - بيرسبوليس الجمعة 18 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات استاد المدينة التعليمية

الجولة الخامسة المباراة الموعد الملعب شاهر خودرو - الهلال الأحد 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442،

18:00 السعودية، 19:00 الإمارات ملعب الوكرة استقلال - الشرطة الأحد 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442،

18:00 العراق، 19:00 الإمارات استاد خليفة الدولي شباب الأهلي دبي - باختاكور الأحد 20 سبتمبر 2020،

3 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ملعب الوكرة بيرسبوليس - الدحيل الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات استاد المدينة التعليمية السد - النصر الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

18:00 قطر والسعودية، 19:00 الإمارات ملعب جاسم بن حمد سيباهان - العين الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ملعب جاسم بن حمد التعاون - الشارقة الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات استاد المدينة التعليمية