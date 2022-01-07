عقوبات قاسية .. ما هو موقف الهلال وكنو القانوني بعد التجديد؟

كشف أحمد الأمير؛ المستشار في القانون الرياضي الدولي، عن موقف نادي الهلال واللاعب محمد كنو القانوني، بعد إعلان نادي النصر عن اتخاذه الإجراءات القانونية، بسبب توقيع اللاعب على عقد معه.

محمد كنو الذي دخل الفترة الحرة في شهر يناير الجاري، كان قد وقع على عقد احترافي مع نادي النصر، وبعدها أعلن الهلال عن تجديد عقده حتى عام 2025، وهو الأمر الذي تسبب في أزمة قانونية.

ما هو رد فعل نادي النصر على تجديد كنو لنادي الهلال؟

أصدر نادي النصر بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد فيها على أنه قام بالتوقيع مع كنو، ولذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الهلال.

وجاء نص البيان كالآتي: "توضح إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد إبراهيم كنو".

وتابع: "حيث أرسلت إشعارًا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة".

وواصل: "وكان نادي النصر قد وقع عقدًا احترافيًا رسميًا مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه".

وأردف: "وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال".

ما هو الموقف القانوني من تجديد عقد الهلال مع كنو؟

أحمد الأمير كشف عن الموقف القانوني من تجديد عقد كنو من جانب نادي الهلال، وأيضًا إعلان النصر عن اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشر الأمير تغريدة جاء فيها: "حسب ما موضح في إعلان نادي النصر، أن كنو وقع عقدًا مع النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه السابق".

وتابع: "وبالتالي توقيع كنو لعقد جديد مع ناديه السابق بعد توقيعه للنصر، يعتبر بمثابة الإنهاء لعقده مع النصر في الفترة المحمية بدون سبب مشروع".

#للتوضيح#كنو



2️⃣



- وبالتالي يترتب على ذلك الانهاء الغير مشروع من قبل #كنو عقوبات رياضية وتعويض مالي حسب ماهو متفق عليه في عقده مع #النصر



- وهنا تقع العقوبات الرياضية على اللاعب بالايقاف لمدة تتراوح مابين ٤-٦ اشهر



- وعقوبات على ناديه الجديد بمنع من التسجيل لفترتين pic.twitter.com/bzhtbf8Cjn — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 7, 2022

وفي تغريدة أخرى قال الأمير: "يترتب على ذلك الإنهاء غير المشروع من قبل كنو عقوبات رياضية وتعويض مالي حسب ما هو متفق عليه في عقده مع النصر".

وواصل: "وهنا تقع العقوبات الرياضية على اللاعب بالإيقاف لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، وعقوبات على ناديه الجديد بمنع التسجيل لفترتين".

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