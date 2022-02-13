حمد الله يرد على مدرب المغرب: كاذب ولم أتواصل معه مطلقًا

يتواصل مسلسل تكذيب نجوم المغرب للبوسني وحيد خليلوزيتش مدرب "أسود الأطلس"، وهذه المرة جاء الدور على عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الاتحاد السعودي.

حمد الله رد على تصريحات وحيد خليلوزيتش التي أدلى بها في الثالث من فبراير، وأكد خلالها مدرب منتخب المغرب أن مهاجم "العميد" يشترط اللعب أساسيًا إذا ما تم دعوته لتمثيل "أسود الأطلس".

رد حمد الله جاء بعد أيام من قيام حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي بأنه اعتزل دوليًا بسبب تصرفات خليلوزيتش معه خلال الفترة الماضية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

ماذا قال حمد الله؟

المهاجم المغربي نشر رده على تصريحات المدرب البوسني عبر خاصية "القصص" في تطبيق "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي.

وكتب حمد الله: "من آخر ندوة صحفية أجراها مدرب المنتخب الوطني المغربي، ذكر فيها أنه دار اتصال بيني وبينه أو ما بين أحد طاقمه وبيني، وذكر أيضًا أنني أشترط أن ألعب أساسيًا أو عدم تلبية دعوة المنتخب، وهذا كله كذب، وأريد نفيه بتاتًا وهو غير صحيح أبدًا".

وأكد حمد الله: "لم يكن هناك أي اتصال أو كلام بيني وبين المدرب أو أحد من طاقمه طيلة مدة إشرافه على المنتخب".

واختتم المهاجم المغربي: "أخيرًا، أتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في قادم الاستحقاقات".

ماذا قال وحيد خليلوزيتش؟

المدرب البوسني عقد مؤتمرًا صحفيًا في الثالث من فبراير على هامش خروج منتخب المغرب من بطولة أمم إفريقيا 2021، رد خلاله على أسئلة حول إمكانية عودة حمد الله إلى "أسود الأطلس".

وقال خليلوزيتش: "لا، لن أستدعيه قطعًا، ليس هناك فرصة لذلك، هل أنا واضح؟".

وأضاف: "الآن أعرف كل شيء يدور هنا، حينما جئت أول مرة لم أكن أعرف المهاجم الذي كان يلعب في النصر السعودي، وبناء على ما يقال عنه آنذاك استدعيته للحكم عليه ومناقشته، وكنت أود أن أسمع منه وأراه بعيني، ولكنه اشترط ضمان اللعب حتى يأتي، وهو ما لم أحققه له، وظهرت بعد ذلك بعض السلوكيات والتصرفات، وفي أعقاب كل ما حدث ناقشت عدد من اللاعبين الذين لعبوا معه حول رأيهم في استمراره، وقالوا لي لا، ولن أضيف معلومات أخرى".

وتابع:"أنتم قد ترون أن حمد الله من شأنه أن يحدث الفارق حال عودته إلى تمثيل المنتخب، ولكن هذا رأيكم، بالنسبة لي، لا، لن يقدم أي إضافة، وهو ليس أفضل من اللاعبين المختارين سلفا".

واختتم المدرب البوسني: "يوسف النصيري نجمنا وله دور كبير ويلعب في إشبيلية، واللاعبين الذين اخترتهم لخط الهجوم يعدون الأفضل للمنتخب المغربي مثل الكعبي ومايي، ولكن الإصابات والمرض قللت من قدراتهم، وهم بالتأكيد أفضل من اللاعب الذي ذكره الصحفي".

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