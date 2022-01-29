"تبديل رونالدو كان سبب رحيلي عن ريال مدريد"

كشف فاندرلي لوكسمبورجو المدرب الأسبق لريال مدريد، عن السبب الرئيسي لرحيله عن تدريب النادي الإسباني في الماضي.

لوكسمبورجو تولى مهمة تدريب ريال في موسم 2004/2005 ولكنه فشل في إكماله وتمت إقالته.

المدرب البرازيلي خرج في تصريحات صحفية لـ"Flow Sport Club" ليكشف عن كواليس هذه التجربة.

وقال لوكسمبورجو خلال حديثه:"تغلبنا على خيتافي في إحدى المباريات وتم طرد ديفيد بيكهام في الشوط الأول، والنتيجة كانت تشير إلى تقدمنا بهدف نظيف".

وأضاف:"قمت وقتها بإخراج رونالدو، لأنه الشيء الطبيعي من أجل إنهاء المباراة بالفوز، وفوجئت بقيام المشجعين برفع مناديلهم والبدء في الاحتجاج".

وتابع البرازيلي:"غادرت الميدان ودخلت النفق، نزل فلورنتينو بيريز من المنصة، وقال لي يا سيدي ماذا حدث؟ أجبته أنه لم يحدث أي شيء، بعدها سألني لماذا استبدلت رونالدو".

واستكمل:"قلت له كنا قريبين من تحقيق الفوز، لست قلقًا بشأن الجماهير، أنا قلق من برشلونة وأريد اللحاق بهم".

وأنهى حديثه إلى رئيس ريال مدريد قائلًا:"يا سيدي الرئيس دعني أخبرك بذلك، أنا لا أستمتع بهذا الأمر كثيرًا، لم أطلب منك المجيء إلى هنا، أنت من جئت إلى البرازيل من أجل تعييني، لذلك سأفعل ما أراه صحيحًا".

وأشار لوكسمبورجو إلى أن هذه التصريحات لم تعجب بيريز، الذي قام بفصله من وظيفته في اليوم التالي بشكل مباشر.

يذكر أن المدرب البالغ من العمر 69 سنة، خاض بعدها عدة تجارب في البرازيل مع عدة أندية، والآن هو من دون عمل منذ رحيله عن كروزيرو في ديسمبر الماضي.

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