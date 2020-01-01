فيديو | التعاون يكشف التشخيص النهائي لإصابة تاوامبا ومدة غيابه عن اللعب

اللاعب خرج مصابًا خلال مواجهة النصر في السوبر

أعلن التعاون التشخيص النهائي لإصابة نجمه وهدافه لياندري تاوامبا التي تعرض لها خلال مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي مساء أمس في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ونجح النصر بطل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في هزيمة التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2018-2019 بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما على لقب كأس السوبر السعودي بالتعادل 1-1.

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وكان التعاون قد تقدم خلال اللقاء بهدف تاوامبا قبل أن يخرج المهاجم الكاميروني مصابًا من أرض الملعب، وفي الشوط الثاني نجح عبد الرزاق حمدالله في إدراك التعادل للنصر الذي كان الطرف الأفضل خلال ذلك الشوط وقد أهدر عدة فرص محققة لتحقيق الفوز.

وأعلن نادي سكري القصيم عبر حسابه الرسمي على تويتر تعرض تاوامبا لكسر في أعلى عظمة الشظية وتمزق في أربطة الكاحل مما يستدعي علاجه لفترة تتراوح بين 4-6 أسابيع، وقد نشر مع التغريدة مقطع فيديو يُوضح عدم قدرة اللاعب على المشي.

📄 أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب الكاميروني "ليندر تاوامبا" عن وجود "كسر" في أعلى عظمة الشظية و"تمزق" في أربطة الكاحل يحتاج معها لفترة علاج تمتد من 4 إلى 6 أسابيع .

دعواتنا للذئب #تاوامبا بالشفاء العاجل والعودة سريعاً للملاعب . #التعاون pic.twitter.com/ol7DcB62ap — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 5, 2020

يُشار لأن تاوامبا سيغيب عن عدد من المباريات المهمة للتعاون في الدوري السعودي، أبرزها أمام الفتح والاتحاد، والأهم أنه سيغيب عن المباريات الأولى للتعاون في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2020، إذ سيلعب الفريق السعودي ضد الشارقة الإماراتي يوم 11 فبراير والدحيل القطري يوم 18 من نفس الشهر.