المسحل: عشنا ليلة كروية جميلة والسوبر استمرار لنجاحات سابقة

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يهنئ النصر

توجه ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتهنئة إلى مجلس إدارة نادي النصر على حصد لقب كأس السوبر المحلي، واصفًا اللقاء بالليلة الكروية الجميلة.

العالمي توج بطلًا للسوبر بعدما تغلب على التعاون في ركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. (طالع تقرير المباراة)

وقال المسحل، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "أبارك لإدارة النصر وجماهيره على البطولة، وحظ موفق للتعاون في القادم، رأينا حضور جماهيري كبير رغم أن الفريقين من خارج جدة، هذه البطولة هي استكمال لمسابقات ونجاحات سابقة، وسنحاول الاستمرار كاتحاد سعودي في تطوير المسابقة وتقديم شيء يليق بالجمهور السعودي".

وأضاف: "الجماهير شهدت ليلة كروية جميلة ظهرت بمستوى وأداء فني كبيرين، وهذا نتيجة الدعم الكبير واللا محدود من قياداتنا الحكيمة والاهتمام الذي نجده من هيئة الرياضة".

أرجل لاعب بتاريخ النصر وأسوأ ما في المباراة - ردود أفعال السوبر

يذكر أن العالمي خاض السوبر كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما سكري القصيم فهو بطل كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي.

وخاض الفريق العاصمي السوبر مرتين من قبل عامي 2014 و2015، إلا أنه خسر العام الأول أمام الشباب بركلات الترجيح 4-3، وفي العام الثاني أمام الهلال بنتيجة 1-0.

وسبق للنصر أن واجه التعاون مرة واحدة في لقاء نهائي، كان بعام 1990 في كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز وقتها العالمي بثنائية نظيفة.