بيونتيك يحدد ثمن رحيله عن ميلان

اللاعب يريد تقريباً ضعف المبلغ الذي انضم به إلى الروسونيري

يرى كريشتوف بيونتيك، لاعب ميلان الإيطالي أن مستواه تغيير بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه في حال رحيله، سيكون سعره بين الـ 60 أو 70 مليون يورو.

وانضم المهاجم البولندي إلى ميلان في يناير 2018 قادماً من جنوى، بصفقة وصلت إلى 35 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين كمكافآت.

وقال صاحب الـ 24 عاماً في تصريحات تلفزيونية: "عندما انتقلت إلى ميلان، كان هذا سريعاً لدرجة أنني لم أسأل نفسي ماذا يحدث".

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وواصل: "الآن أنا سعري 38 مليون يورو، ولكن في المرة المقبلة التي أقوم فيها بالانتقال أرغب أن يكون سعري 70 مليون يورو".

وأكمل: "أنا أحب أن أكون طموحاً، أعمل بجد ليحدث هذا، وفي على كل الأحوال أنا في بداية مسيرتي، موسمي الثاني في واحد من أقوى الدوريات الأوروبية".

وأردف: "أنا سعيد هنا، في مباراتي الأولى أمام نابولي كنت أرتدي سماعات الرأس، ولكن سمعت الملعب كله يهتف باسمي لقد احترمني الجمهور وقدرني كما أنني كنت هنا منذ سنوات".

وتابع: "يمكن للجميع مشاهدة كيف تغيرت حياتي، فمثلاً حسابي الشخصي على موقع إنستجرام، عندما غادرت بولندا كان لدي 5000 متابع، الآن أمتلك 1.5 مليون".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "أحاول تحمل مسؤولية تراجع المستوى في الفترة الأخيرة، لم نخلق الكثير من الفرص للتسجيل، ولكني سأعود للتهديف ونحتفل معاً".

ويمر بيونتيك بفترة صعبة مع ميلان هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف فقط خلالها 12 مباراة خاضها مع الروسونيري.