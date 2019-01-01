تيتي ردًا على ريفالدو: اصبروا على باكيتا

اقتناع كبير بموهبته..

دافع تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن لاعبه لوكاس باكيتا، وأكد على أنه يستحق ارتداء القميص رقم 10 في السيليساو وذلك ردًا على الأسطورة ريفالدو الذي عارض الأمر.

وكان ريفالدو قد اعتبر أن ارتداء القميص رقم 10 في المنتخب البرازيلي يجب أن يكون حكرًا على المواهب الفذة، ليرى أن فعلة تيتي بمنح باكيتا هذا الرقم هي "تقليل احترام" لقيمة القميص.

لاعب ميلان الإيطالي كان قد ارتدى الرقم 10 خلال مباراة منتخب البرازيل أمام الأرجنتين والتي أُقيمت في المملكة العربية السعودية، وفاز بها التانجو بهدف نظيف من توقيع الأسطورة ليونيل ميسي.

بدوره، أجاب تيتي عن التساؤلات حول رأيه فيما قاله ريفالدو بقوله "نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر مع باكيتا. لقد فقد ثقته في نفسه بخسارته بعض الكرات في البداية.".

بالطبع، فإن القميص رقم 10 كان حكرًا على نيمار، لاعب باريس سان جيرمان، والذي غاب عن المباراة وهذه الجولة الدولية عمومًا نتيجة إصابته التي تعرض لها في الجولة الدولية الماضية.

كما تابع تيتي حديثه "لديه الموهبة، لذلك علينا الالتزام بالهدوء من ناحيته. لوكاس هو لاعب رائع وسيُظهر ذلك على أرض الملعب مما سيطور مستواه مع ميلان في الفترة المقبلة.".

يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كان قد انضم إلى صفوف الروسونيري قادمًا من فلامينجو في الصيف المنقضي، ليسجل 10 مشاركات هذا الموسم في الدوري الإيطالي دون أن يحرز أهدافًا، وبصناعة هدف وحيد فقط.